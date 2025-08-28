Realizan taller de inducción para más de 600 docentes de nuevo ingreso

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con la participación de más de 600 maestros, la titular de la Secretaría de Educación del Estado (SEE), Gabriela Molina Aguilar, dio inicio a los trabajos del taller de inducción para docentes de nuevo ingreso, que se realiza en la Primaria "David G. Berlanga", en Morelia.

En su discurso, la secretaria recordó que en anteriores administraciones las plazas a docentes se entregaban en lo “oscurito” y en negociaciones; incluso, mandaban a los profesores a las escuelas sin certeza laboral, sin las órdenes de adscripción y ni la escuela a la que iban a llegar, además de que había personas corruptas que vendían los trámites, cambios, asignaciones e ingresos a la escuela normal.