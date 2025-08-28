Educación

Realizan taller de inducción para más de 600 docentes de nuevo ingreso

La secretaria señaló que educar es tarea de todos y se debe hacer con honestidad, honradez, transparencia y responsabilidad
Realizan taller de inducción para más de 600 docentes de nuevo ingreso
JOSIMAR LARA
Josimar Lara
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con la participación de más de 600 maestros, la titular de la Secretaría de Educación del Estado (SEE), Gabriela Molina Aguilar, dio inicio a los trabajos del taller de inducción para docentes de nuevo ingreso, que se realiza en la Primaria "David G. Berlanga", en Morelia.

En su discurso, la secretaria recordó que en anteriores administraciones las plazas a docentes se entregaban en lo “oscurito” y en negociaciones; incluso, mandaban a los profesores a las escuelas sin certeza laboral, sin las órdenes de adscripción y ni la escuela a la que iban a llegar, además de que había personas corruptas que vendían los trámites, cambios, asignaciones e ingresos a la escuela normal.

Por ello, Molina Aguilar resaltó que con estos talleres se busca que los maestros lleguen a las escuelas con elementos pedagógicos y con mucha creatividad, porque son casi un millón de niños los que comenzarán clases el próximo lunes 1 de septiembre, con la esperanza de aprender.
Indicó que serán 11 mil escuelas las que abrirán sus puertas y serán 54 mil maestros y maestras los que estarán en diferentes comunidades, así como que serán responsables de la educación de miles de estudiantes.

Aseveró que los docentes son parte de la revolución de las conciencias y de un grupo transformador, por lo que les pidió que se “pongan la camiseta”, porque educar es tarea de todos.

Te puede interesar:
Michoacán se suma al Bachillerato Nacional para igualar la calidad educativa
Realizan taller de inducción para más de 600 docentes de nuevo ingreso

RPO

Docentes
taller de inducción

Más vistas

No stories found.
logo
Mi Morelia.com
mimorelia.com