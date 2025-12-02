"No hubo ataque": Casa Nicolaita desmiente al FNLS; expulsaron a uno que le hallaron drogas, aclara

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Tras las denuncias del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS) sobre una supuesta incursión violenta de un grupo porril en la Casa del Estudiante Nicolaita, los propios moradores del albergue desmintieron dicha versión y señalaron que los hechos corresponden a una decisión interna.
Se confrontan versiones
De acuerdo con un comunicado difundido por el FNLS la noche del lunes 1 de diciembre, un grupo de aproximadamente 50 personas, armadas con palos y machetes, irrumpió en la Casa Nicolaita, agrediendo a activistas, integrantes del Consejo Directivo y otros moradores. También se responsabilizó a la rectora Yarabí Ávila González por omisión ante los hechos.
Posteriormente, el Comité Popular de Derechos Humanos (CPDH) acudió al lugar, donde reportó lesiones, agresiones físicas y amenazas, señalando como presuntos responsables a personas de la comunidad de Arantepakua.
Sin embargo, durante la mañana del martes 2 de diciembre, se emitieron dos comunicados firmados por los actuales integrantes de la Honorable Casa del Estudiante Nicolaita (HCEN), quienes rechazan tajantemente las acusaciones del FNLS.
Uno de los textos afirma que no hubo ataque externo ni participación de grupos porriles, sino que los hechos derivaron de una decisión autónoma de los moradores para expulsar a un estudiante identificado como Inés Axayacatl Jorge Medina, integrante del FNLS, por supuestas faltas graves al reglamento interno.
Según la versión de la HCEN, el estudiante fue sorprendido consumiendo sustancias ilícitas (cristal) dentro de una zona destinada al estudio, y había convertido un espacio académico en su área de residencia personal, manteniendo bebidas alcohólicas, drogas y otros objetos. También señalan que su estancia en la Casa data desde 2015 y que nunca concluyó estudios universitarios.
Acusan intento de intimidación
Los moradores aseguran que integrantes del FNLS intentaron intimidar a quienes participaron en la expulsión, llegando incluso a maniobrar de forma agresiva una unidad vehicular (una combi blanca) sobre avenida Madero Poniente, lo que puso en riesgo la integridad física de otros estudiantes.
“Exigimos que se deje de difundir información falsa y se defienda a personas que se han beneficiado indebidamente de los recursos de la Casa”, concluye el comunicado. También se incluyó una fotografía de lo que presuntamente es una pipa utilizada para el consumo de cristal, como evidencia de las acusaciones.
Al momento, no se ha confirmado una versión oficial por parte de la Universidad Michoacana de San Nicolas de Hidalgo ni de autoridades estatales.
