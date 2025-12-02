"No hubo ataque": Casa Nicolaita desmiente al FNLS; expulsaron a uno que le hallaron drogas, aclara

Según la versión de la HCEN, el estudiante fue sorprendido consumiendo sustancias ilícitas (cristal) dentro de una zona destinada al estudio, y había convertido un espacio académico en su área de residencia personal, manteniendo bebidas alcohólicas, drogas y otros objetos. También señalan que su estancia en la Casa data desde 2015 y que nunca concluyó estudios universitarios.

Acusan intento de intimidación

Los moradores aseguran que integrantes del FNLS intentaron intimidar a quienes participaron en la expulsión, llegando incluso a maniobrar de forma agresiva una unidad vehicular (una combi blanca) sobre avenida Madero Poniente, lo que puso en riesgo la integridad física de otros estudiantes.

“Exigimos que se deje de difundir información falsa y se defienda a personas que se han beneficiado indebidamente de los recursos de la Casa”, concluye el comunicado. También se incluyó una fotografía de lo que presuntamente es una pipa utilizada para el consumo de cristal, como evidencia de las acusaciones.

Al momento, no se ha confirmado una versión oficial por parte de la Universidad Michoacana de San Nicolas de Hidalgo ni de autoridades estatales.

rmr