Denuncian ataque en Casa del Estudiante Nicolaita en Morelia; reportan heridos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un grupo de sujetos vandalizó una combi y la atravesó sobre la avenida Francisco I. Madero, en el Centro Histórico de Morelia. Asimismo, varios individuos irrumpieron en la denominada Casa del Estudiante Nicolaita, donde perpetraron diversos destrozos y golpearon a algunos moradores.
A través de un comunicado emitido por el Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS), se denunció la incursión de aproximadamente 50 individuos armados con palos y machetes, quienes atacaron a los albergados. El hecho ocurrió durante la noche del lunes.
De igual manera, los agresores —conocidos como porros —, bloquearon con un vehículo la avenida Madero esquina con calle Galeana y comenzaron causarle destrozos.
En el documento, el FNLS mencionó que la agresión registrada en la Casa del Estudiante Nicolaita dejó lesionados, además solicitó la intervención de organismos defensores de derechos humanos para realizar las acciones conducentes.
rmr