Denuncian ataque en Casa del Estudiante Nicolaita en Morelia; reportan heridos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un grupo de sujetos vandalizó una combi y la atravesó sobre la avenida Francisco I. Madero, en el Centro Histórico de Morelia. Asimismo, varios individuos irrumpieron en la denominada Casa del Estudiante Nicolaita, donde perpetraron diversos destrozos y golpearon a algunos moradores.

A través de un comunicado emitido por el Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS), se denunció la incursión de aproximadamente 50 individuos armados con palos y machetes, quienes atacaron a los albergados. El hecho ocurrió durante la noche del lunes.