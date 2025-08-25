Nicolaitas participarán en Congreso Internacional del Verano de la Investigación Científica y Tecnológica del Pacífico

El funcionario indicó que en este evento se espera la asistencia de cerca de tres mil estudiantes de licenciatura y posgrado de México y de países de la Costa Pacífico, como Estados Unidos, Costa Rica, Brasil y Panamá, por mencionar algunos.

Consideró que este tipo de programas son muy importantes porque se motiva a las y los estudiantes a que desarrollen diferentes habilidades en el ámbito de la investigación, “y sobre todo el interés que ha tenido la rectora Yarabí Ávila es que los alumnos se formen de manera integral en otras actividades, y el que los jóvenes acudan a otra institución les da fortaleza”.

Finalmente, Espino Valencia invitó a las y los nicolaitas a que aprovechen la oportunidad, así como a representar a la Universidad Michoacana con decoro.