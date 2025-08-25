UMSNH se va a descanso en septiembre: checa las fechas oficiales

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) anunció los días oficiales de suspensión de labores durante el mes de septiembre de 2025, conforme al calendario escolar aprobado por el Consejo Universitario y los Contratos Colectivos de Trabajo vigentes con los sindicatos SPUM y SUEUM.

De acuerdo con la circular administrativa número 29/2025, firmada por el secretario administrativo, Dr. José César Macedo Villegas, las fechas establecidas son:

1 de septiembre , con motivo del Informe de Gobierno Federal o Informe Presidencial.

15 de septiembre , únicamente para el personal administrativo y manual (CCT-SUEUM).

16 y 30 de septiembre, para todo el personal universitario.

Estas suspensiones aplican tanto para actividades académicas como administrativas en todas las facultades, institutos y dependencias de la institución.