Educación

UMSNH se va a descanso en septiembre: checa las fechas oficiales

La Máxima Casa de Estudios de Michoacán tendrá pausas laborales y escolares por motivos institucionales y contractuales este septiembre
UMSNH se va a descanso en septiembre: checa las fechas oficiales
FB/ Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo - UMSNH
MiMorelia.com
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) anunció los días oficiales de suspensión de labores durante el mes de septiembre de 2025, conforme al calendario escolar aprobado por el Consejo Universitario y los Contratos Colectivos de Trabajo vigentes con los sindicatos SPUM y SUEUM.

De acuerdo con la circular administrativa número 29/2025, firmada por el secretario administrativo, Dr. José César Macedo Villegas, las fechas establecidas son:

  • 1 de septiembre, con motivo del Informe de Gobierno Federal o Informe Presidencial.

  • 15 de septiembre, únicamente para el personal administrativo y manual (CCT-SUEUM).

  • 16 y 30 de septiembre, para todo el personal universitario.

Estas suspensiones aplican tanto para actividades académicas como administrativas en todas las facultades, institutos y dependencias de la institución.

FB/ Dirección de Control Escolar UMSNH

SHA

UMSNH
Suspensión de Clases
Grid
calendario septiembre 2025

Más vistas

No stories found.
logo
Mi Morelia.com
mimorelia.com