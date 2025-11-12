Maestro cesado del IMCED enviaba fotos a alumna en Morelia; no descartan más casos

"Atendiendo los protocolos que existen, que dicen que en caso de alguna denuncia o sospecha ningún profesor puede estar al frente o cerca de los jóvenes, se le citó al trabajador, se le dio la atención a audiencia y, bueno, es un tema muy triste por todo lo que me tocó ver y leer", dijo.

El director comentó que el profesor, de 48 años de edad, le mandaba fotos de sus genitales a la estudiante de 20 años; por ende, afirmó que es un tema grave, ya que probablemente no fue el único caso de acoso ejercido por el maestro, que al día de hoy ya no forma parte de la institución.

"Yo tengo un mes en la institución, pero no voy a permitir eso. Se le citó al trabajador, se le sancionó de esa manera. Él vino acompañado de sus abogados y ayer se le cesó de manera inmediata", agregó.

Por último, refirió que no permitirán que haya maestros que pidan fotos o favores a cambio de mejorar una calificación o que se sientan con el poder de decidir, por lo que exhortó a las alumnas y alumnos a denunciar en caso de detectar estos casos. Aunque admitió que antes hubo denuncias y no hubo resultados, ahora, durante su administración, no permitirá que siga ocurriendo.

Por último, añadió que el IMCED presentó una denuncia laboral, pero también lo hará ante la Contraloría, ya que supuestamente no solo daba clases en el Instituto, sino también en otro plantel. En el caso de la joven y sus padres, emprenderán acciones legales.

rmr