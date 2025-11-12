Separan a docente del IMCED por presunto hostigamiento sexual a una alumna; ya investigan

Al reiterar la política de cero tolerancia al acoso y hostigamiento sexual en los planteles de educación media superior y superior, la titular del Iemsysem explicó que, mientras se realizan las investigaciones correspondientes, se tomaron medidas inmediatas para salvaguardar la seguridad, respeto y confianza de la joven y la comunidad educativa.

“Las alumnas no deben recibir mensajes que las hostiguen ni ser objeto de condicionamientos relacionados con sus calificaciones o de cualquier otra índole”, enfatizó, al hacer un llamado al fortalecimiento de los valores dentro de las comunidades escolares y a la denuncia de cualquier caso de violencia o acoso.

Recalcó que la comunidad educativa, especialmente el personal docente y directivo, tiene la responsabilidad ética y profesional de ser ejemplo de integridad, ya que su comportamiento incide directamente en la formación de las y los estudiantes.

rmr