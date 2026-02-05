Lanzan becas para primaria, secundaria y universidad en febrero

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Febrero es un mes muy importante para las becas de distintos niveles, informó la secretaria de Educación, Gabriela Molina. Precisó que, gracias a la Secretaría de Bienestar y Becas Bienestar, en este periodo se entregan tarjetas y se dispersan apoyos de secundaria y universidad; asimismo, se brindará información para el registro en nivel primaria; acciones que refuerzan el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.

En ese sentido, hizo un llamado para que instituciones, padres y madres de familia estén atentos a los programas de becas que brinda el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, y que llegan a las y los estudiantes gracias a la coordinación con el gobierno de Alfredo Ramírez Bedolla y al trabajo interinstitucional de la mano de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

La titular de la Secretaría de Educación del Estado (SEE) recordó que este mes arrancan las asambleas informativas para la Beca Rita Cetina en el nivel primaria. Este programa consistirá en un apoyo anual de 2 mil 500 pesos para la adquisición de útiles escolares y uniformes. La meta es integrar a los planteles de educación básica en este esquema de seguridad social que protege la economía de los hogares desde el inicio del ciclo escolar.

Actualmente, la Beca Rita Cetina se entrega al 100 por ciento de las secundarias públicas y en este mes culmina la distribución de tarjetas bancarias a los alumnos de primer grado, quienes comenzarán a recibir el pago retroactivo correspondiente a los tres primeros bimestres del ciclo escolar 2025-2026. Será un apoyo de mil 900 pesos cada dos meses, más 700 pesos por cada otro hijo o hija que curse este nivel.

De manera simultánea, la Beca Gertrudis Bocanegra mantiene su proceso en el nivel superior. Esta semana comenzó la entrega de tarjetas en diversas instituciones; el apoyo económico será de mil 900 pesos bimestrales para facilitar la movilidad y transporte de las y los estudiantes.

"Cada tarjeta entregada es una puerta al futuro y la certeza para las familias michoacanas de que no están solas en el camino educativo", manifestó la secretaria durante la entrega de tarjetas a estudiantes, donde estuvieron presentes Roberto Pantoja, delegado estatal de la Secretaría de Bienestar; Mariana Sosa, titular del Instituto de Educación Media Superior y Superior; Juan Pablo Calvillo, coordinador de Becas para el Bienestar; entre otros.