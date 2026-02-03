A paso firme, avanzan jornadas de Vive Saludable: Gabriela Molina
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Como parte del programa nacional Vive Saludable, Vive Feliz, este día llegan las jornadas interinstitucionales a escuelas primarias de Morelia, Queréndaro y Zinapécuaro, para realizar valoraciones de peso, talla, exámenes de agudeza visual y salud bucal, señaló la secretaria de Educación, Gabriela Molina.
Con esta iniciativa, el Gobierno federal de Claudia Sheinbaum y el estatal de Alfredo Ramírez Bedolla impulsan ambientes escolares dedicados a la alimentación sana y el autocuidado físico. La titular de la Secretaría de Educación del Estado (SEE) señaló que el propósito es transformar los planteles en espacios de bienestar comunitario bajo los principios de la Nueva Escuela Mexicana.
La funcionaria estatal destacó que la participación de las familias y docentes es fundamental para el éxito de la jornada y el correcto diagnóstico de los alumnos. Los resultados de las pruebas se envían digitalmente a los tutores mediante correo electrónico para facilitar su atención en clínicas locales, en caso de ser necesario.
Finalmente, la funcionaria recordó que el programa está alineado a las estrategias del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, y avanza en más de 4 mil planteles, para casi medio millón de estudiantes consolidando la prevención como un pilar en la formación académica. Con la vigilancia nutricional, el Gobierno de Michoacán reafirma que la educación cuida la vida e integridad de la niñez.
