A paso firme, avanzan jornadas de Vive Saludable: Gabriela Molina

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Como parte del programa nacional Vive Saludable, Vive Feliz, este día llegan las jornadas interinstitucionales a escuelas primarias de Morelia, Queréndaro y Zinapécuaro, para realizar valoraciones de peso, talla, exámenes de agudeza visual y salud bucal, señaló la secretaria de Educación, Gabriela Molina.

Con esta iniciativa, el Gobierno federal de Claudia Sheinbaum y el estatal de Alfredo Ramírez Bedolla impulsan ambientes escolares dedicados a la alimentación sana y el autocuidado físico. La titular de la Secretaría de Educación del Estado (SEE) señaló que el propósito es transformar los planteles en espacios de bienestar comunitario bajo los principios de la Nueva Escuela Mexicana.