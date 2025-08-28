Detecta SEE a 200 maestros que están fuera de sus centros de trabajo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Previo al inicio del ciclo escolar 2025-2026, han detectado a alrededor de 200 maestros, principalmente en secundaria y telesecundaria, que están fuera de sus centros de trabajo, compartió la titular de la Secretaría de Educación del Estado (SEE), Gabriela Molina Aguilar.
En entrevista para medios de comunicación, la secretaria mencionó que a estos docentes se les ha hecho un llamado para que estén en las escuelas que se les ubicó originalmente.
La funcionaria estatal explicó que hay profesores que se reubicaron o que se cambiaron de sus centros de trabajo sin autorización; por eso, reiteró que el llamado es a que los docentes deben abandonar sus centros de trabajo, porque serán cesados.
Subrayó que hubo casos en donde se regularizaron los cambios, porque era muy complicado que los profesores regresaran a su centro de trabajo que se les asignó originalmente.
