SEE exhorta a sindicatos educativos a no abandonar aulas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Tras la asignación de plazas de primaria a maestros, la titular de la Secretaría de Educación del Estado (SEE), Gabriela Molina Aguilar, hizo un llamado a los sindicatos educativos para que respeten la ley y los docentes no abandonen las aulas o escuelas que les fueron asignadas.

En entrevista con medios de comunicación, la funcionaria señaló que, en este tema, la dependencia estatal será más punitiva, por lo que habrá ceses para aquellos maestros que no estén en sus aulas asignadas.

Insistió en que, incluso tras abrir las solicitudes de cambio de centro de trabajo por parte de docentes, se atendieron en su momento aquellas en las que era posible realizar la modificación, ya sea por vacancia o por la disponibilidad en otra escuela.