Después de 40 años, IMCED lanza convocatoria para contratación de docentes

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El director del Instituto Michoacano en Ciencias de la Educación (IMCED), Horacio Anaya Villegas, afirmó que, después de 40 años, se abrió una convocatoria para la contratación de docentes, y evitar que se hagan desde el escritorio o por influyentismo.

En entrevista con MiMorelia, el funcionario refirió que la convocatoria se lanzó el pasado 7 de noviembre y cerrará el 18 de este mismo mes, para después, en la primera semana de diciembre, evaluar la documentación de los y las aspirantes; la segunda semana realizar clases muestra y, por último, dar a conocer a los docentes asignados el 19 de ese mes.