Después de 40 años, IMCED lanza convocatoria para contratación de docentes

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El director del Instituto Michoacano en Ciencias de la Educación (IMCED), Horacio Anaya Villegas, afirmó que, después de 40 años, se abrió una convocatoria para la contratación de docentes, y evitar que se hagan desde el escritorio o por influyentismo.
En entrevista con MiMorelia, el funcionario refirió que la convocatoria se lanzó el pasado 7 de noviembre y cerrará el 18 de este mismo mes, para después, en la primera semana de diciembre, evaluar la documentación de los y las aspirantes; la segunda semana realizar clases muestra y, por último, dar a conocer a los docentes asignados el 19 de ese mes.
Por lo anterior, Horacio Anaya afirmó que el objetivo es hacer una selección pulcra de maestros, mismos que serán elegidos por el Comité, integrado por el cuerpo académico, personal directivo y los dos sindicatos. Aunque apuntó que hoy en día se cuenta con buenos maestros, quieren reforzar la calidad de los profesores en el Instituto.
Los y las profesoras que sean elegidas comenzarán a trabajar para el siguiente semestre del 2026, y serán alrededor de 50 a 60 los y las que ocupen el puesto, aunque eso también depende de las materias que los aspirantes elijan. El director acotó que los mismos maestros que ya dan clases también pueden postularse.
Anaya Villegas apuntó que, por el momento, abrieron la convocatoria únicamente para la Licenciatura en Pedagogía, ya que es la que concentra el mayor número de alumnos y alumnas, con mil en total. Aunque dijo que estarán preparando las convocatorias para las siguientes.
Añadió que, hasta el momento, solo han sido contratados semestralmente y que no existe personal de base en el área académica. Aunque admitió que también hay comentarios de profesores que no están de acuerdo, afirmó que es una necesidad real del Instituto.
RPO