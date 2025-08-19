Educación

¡Atento al teléfono! UMSNH iniciará proceso de corrimiento este jueves

Las carreras de salud, principalmente Medicina y Odontología, son quienes están en este proceso
VERÓNICA TORRES
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con cerca de 16 mil nuevos integrantes a la comunidad nicolaita, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) iniciará el proceso de corrimiento este jueves para quienes todavía están en lista de espera de admisión, informó la rectora, Yarabí Ávila González.

En entrevista colectiva, indicó que este miércoles concluye el proceso de inscripción para quienes están pendientes de llevar algún documento que les haya hecho falta durante el trámite inicial, además de que este martes se darán a conocer quiénes fueron aceptados en la tercera convocatoria de admisión.

Medicina y Odontología, resaltó, son las carreras más esperadas en el proceso de corrimiento, toda vez que muchos jóvenes esperan que haya un lugar para ingresar a estudiar a la Casa de Hidalgo.

En ese tenor, la rectora especificó que la semana pasada se tenía un corte de mil aspirantes que tenían pendiente el certificado de estudios y/o el pago correspondiente al proceso, por lo que este miércoles, al concluir la jornada, se podrá conocer cuántos espacios hay para este trámite.

Recordó que el año antepasado fueron cinco los corrimientos que se tuvieron en Medicina, y en 2024 fueron siete; este año —dijo— no se tiene todavía conocimiento, pero de los mil que están pendientes de concluir la inscripción, la mayoría son para las carreras de salud.
Con esto, indicó que desde la semana pasada se ha llamado a los aspirantes para que concluyan el trámite, pero será hasta el miércoles cuando se tenga el tema final, toda vez que muchos decidieron no entrar a la Universidad Michoacana por aceptar espacios en otras instituciones educativas.

Ávila González mencionó que el proceso de corrimiento es una mesa de trabajo por parte de la Comisión de Ingreso, donde participan profesores, estudiantes, integrantes de las Casas de Estudiante, Contraloría, la Secretaría Académica y la Secretaría Administrativa, quienes supervisan el trámite, toda vez que se comunican con los aspirantes para informarles su ingreso a la Máxima Casa de Estudios.

"La persona que sigue, le llaman por teléfono; alguien está verificando que sea el número que está y no se marque a otro. Si no contesta la persona, se esperan cinco minutos y vuelven a intentarlo. Le dan tres oportunidades para que conteste; si no contesta, pierde la oportunidad y pasan al siguiente número, y le avisan que hay un espacio en Medicina con los corrimientos: eres el beneficiado"
Este proceso, acentuó, se hace ante notario público. Además, al concluir con la llamada, el joven puede acudir de manera inmediata o el viernes próximo a inscribirse, a fin de integrarse a clases el próximo lunes.

