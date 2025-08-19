¡Atento al teléfono! UMSNH iniciará proceso de corrimiento este jueves

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con cerca de 16 mil nuevos integrantes a la comunidad nicolaita, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) iniciará el proceso de corrimiento este jueves para quienes todavía están en lista de espera de admisión, informó la rectora, Yarabí Ávila González.
Medicina y Odontología, resaltó, son las carreras más esperadas en el proceso de corrimiento, toda vez que muchos jóvenes esperan que haya un lugar para ingresar a estudiar a la Casa de Hidalgo.
En ese tenor, la rectora especificó que la semana pasada se tenía un corte de mil aspirantes que tenían pendiente el certificado de estudios y/o el pago correspondiente al proceso, por lo que este miércoles, al concluir la jornada, se podrá conocer cuántos espacios hay para este trámite.
Con esto, indicó que desde la semana pasada se ha llamado a los aspirantes para que concluyan el trámite, pero será hasta el miércoles cuando se tenga el tema final, toda vez que muchos decidieron no entrar a la Universidad Michoacana por aceptar espacios en otras instituciones educativas.
Ávila González mencionó que el proceso de corrimiento es una mesa de trabajo por parte de la Comisión de Ingreso, donde participan profesores, estudiantes, integrantes de las Casas de Estudiante, Contraloría, la Secretaría Académica y la Secretaría Administrativa, quienes supervisan el trámite, toda vez que se comunican con los aspirantes para informarles su ingreso a la Máxima Casa de Estudios.
Este proceso, acentuó, se hace ante notario público. Además, al concluir con la llamada, el joven puede acudir de manera inmediata o el viernes próximo a inscribirse, a fin de integrarse a clases el próximo lunes.
