UMSNH, en espera de que inicien trabajos para el Hospital Universitario

Recordó que es el Gobierno del Estado quien tiene a su cargo el proyecto del Hospital Universitario, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP), además de que serán ellos quienes informen sobre la aportación financiera que tendrán para la operación del nosocomio, toda vez que la Universidad no cuenta con los recursos para dicho tema.

Y es que precisó que los recursos autorizados para este ejercicio fiscal son para atender las necesidades que fueron planteadas por los nicolaitas, además de priorizar la nómina y prestaciones de los trabajadores.