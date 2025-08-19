UMSNH, en espera de que inicien trabajos para el Hospital Universitario

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) está a la espera de que inicien los trabajos para lo que será el Hospital Universitario por parte del Gobierno del Estado, además de que se informe sobre la aportación financiera que tendrá, toda vez que la Máxima Casa de Estudios no cuenta con los recursos para la operación del nosocomio, subrayó la rectora, Yarabí Ávila González.
En entrevista, indicó que el proyecto de operación está listo, donde los jóvenes que cursan las diversas carreras en materia de salud podrán realizar sus prácticas, lo que fortalecerá sus estudios y la atención a los pacientes.
En ese tenor, precisó que las licenciaturas que participarán en este proyecto, al momento de su apertura, son: Salud Pública, Médico Cirujano, Nutrición Humana, Enfermería, Cirujano Dentista, Psicología, Químico Farmacobiólogo, Fisioterapia y Rehabilitación, y Seguridad Pública y Ciencias Forenses, entre otras.
Recordó que es el Gobierno del Estado quien tiene a su cargo el proyecto del Hospital Universitario, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP), además de que serán ellos quienes informen sobre la aportación financiera que tendrán para la operación del nosocomio, toda vez que la Universidad no cuenta con los recursos para dicho tema.
Y es que precisó que los recursos autorizados para este ejercicio fiscal son para atender las necesidades que fueron planteadas por los nicolaitas, además de priorizar la nómina y prestaciones de los trabajadores.
Es de mencionar que en noviembre de 2023, la Secretaría de Salud en Michoacán (SSM) autorizó la entrega en comodato de las antiguas instalaciones del Hospital Infantil "Eva Sámano de López Mateos" a la Casa de Hidalgo, para la creación del Hospital Universitario, a fin de que la Universidad Michoacana cuente con un espacio dedicado a la formación de nuevos profesionales de la salud y, al mismo tiempo, ofrecer atención médica gratuita a la población.
En mayo del presente año, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, anunció que en junio de 2025 se lanzaría la licitación pública para comenzar con los trabajos de demolición y obra en septiembre próximo.
RPO