Peso mexicano cae a 18.37 por dólar

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El peso mexicano se depreció 0.41 por ciento este jueves 18 de septiembre de 2025, cerrando en 18.37 unidades por dólar, en una jornada marcada por la fortaleza del billete verde tras el más reciente recorte de tasas de interés de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed).

En el terreno bursátil, el principal índice accionario del país, el S&P/BMV IPC, que agrupa a las 35 emisoras más líquidas, retrocedió 0.46 por ciento, ubicándose en 61,312.73 puntos, con lo que acumuló su segunda jornada consecutiva a la baja.

En medio de esta jornada adversa, el regreso al mercado accionario local de Grupo Nutrisa, firma mexicana de helados de yogurt y productos naturistas, resultó en un amargo tropiezo. Sus acciones cayeron 10 por ciento, cerrando en 4.99 pesos, aunque durante el día llegaron a desplomarse más de 18 por ciento.

La empresa había anunciado la emisión de 321.62 millones de acciones ordinarias serie A, representativas del 100% de su capital social, las cuales comenzaron a cotizar este mismo jueves. Sin embargo, el entusiasmo por su retorno no logró convencer a los inversionistas.

En el mercado secundario de deuda, los rendimientos también se ajustaron. El bono a 10 años aumentó seis puntos base para ubicarse en 8.62 por ciento, mientras que la tasa a 20 años subió nueve puntos base a 9.22 por ciento.

En el plano internacional, el Departamento de Trabajo de EU informó que las solicitudes de subsidio por desempleo disminuyeron la semana pasada, aunque el mercado laboral muestra signos de desaceleración.