Así serán las nuevas monedas de 10 pesos que circularán desde 2026

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A partir de 2026, las monedas mexicanas de 10 pesos podrán fabricarse con nuevas combinaciones de materiales, como parte de un proceso de actualización orientado a optimizar su producción y reforzar las medidas de seguridad antifalsificación, informó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
De acuerdo con la dependencia federal, la moneda de diez pesos mantendrá sus características físicas actuales, como su forma circular y un diámetro de 28 milímetros; sin embargo, se ampliarán las opciones de aleación con las que podrá ser acuñada, lo que permitirá una mayor flexibilidad en su fabricación sin alterar su valor nominal.
En este sentido, la parte central de la moneda podrá elaborarse con materiales como plata sterling, alpaca plateada o acero recubierto de níquel, mientras que el anillo perimétrico podrá fabricarse con bronce-aluminio, acero recubierto de bronce, bronce-aluminio-hierro o alpaca dorada, combinaciones que incrementan su resistencia y dificultan su falsificación.
Según lo publicado en el Diario Oficial de la Federación, los cuños de esta moneda conservarán su diseño clásico, con el Escudo Nacional en el anverso y, al reverso, el círculo de la Piedra del Sol con la representación de Tonatiuh, además del valor nominal y el año de acuñación.
Las autoridades precisaron que las monedas actuales de 10 pesos seguirán siendo válidas y continuarán en circulación, por lo que no será necesario canjearlas. El ajuste, señalaron, responde únicamente a una evolución técnica en los procesos de fabricación del circulante nacional.
