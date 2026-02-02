Así serán las nuevas monedas de 10 pesos que circularán desde 2026

De acuerdo con la dependencia federal, la moneda de diez pesos mantendrá sus características físicas actuales, como su forma circular y un diámetro de 28 milímetros; sin embargo, se ampliarán las opciones de aleación con las que podrá ser acuñada, lo que permitirá una mayor flexibilidad en su fabricación sin alterar su valor nominal.

En este sentido, la parte central de la moneda podrá elaborarse con materiales como plata sterling, alpaca plateada o acero recubierto de níquel, mientras que el anillo perimétrico podrá fabricarse con bronce-aluminio, acero recubierto de bronce, bronce-aluminio-hierro o alpaca dorada, combinaciones que incrementan su resistencia y dificultan su falsificación.