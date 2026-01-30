México

Banxico presenta billete conmemorativo de 100 pesos por su centenario

Ciudad de México (MiMorelia.com).- En el marco de su centenario, el Banco de México (Banxico) presentó un nuevo billete conmemorativo de 100 pesos, una pieza de edición limitada que rinde homenaje a la historia, solidez y evolución del banco central del país.

Muestra la fachada del edificio principal de Banxico, ubicado en el Centro Histórico de la Ciudad de México, también conocido como el edificio de la Mutua, sede del Museo Banco de México.

A los costados destacan dos esculturas —un hombre y una mujer— que simbolizan el trabajo y la abundancia, obra del escultor poblano Manuel Centurión. En la parte inferior se observan arcos con los nombres y firmas de figuras clave en la historia del banco central, entre ellas la actual gobernadora Victoria Rodríguez Ceja y su antecesor, Alejandro Díaz de León Carrillo.

En el reverso, una bóveda abierta representa la confianza institucional; de su interior emergen billetes, monedas y circuitos electrónicos, una metáfora del pasado, presente y futuro del sistema financiero mexicano. La leyenda resume el espíritu del diseño:

Al tratarse de una pieza conmemorativa, el nuevo billete de 100 pesos no podrá utilizarse para realizar pagos o compras.
Aunque aún no se ha informado una fecha oficial para su puesta en circulación, el Banco de México prevé que el billete conmemorativo de 100 pesos comience a distribuirse en los próximos meses a través de bancos mexicanos autorizados, principalmente con fines de colección, debido a su carácter especial y tiraje limitado.
