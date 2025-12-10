Ya hay confirmados para el Morelia vs Barcelona; checa la lista

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Estadio Morelos vivirá el sábado 17 de enero de 2026, a las 20:00 horas el encuentro “Leyendas Cup”, un partido que reunirá a históricos de Monarcas Morelia y FC Barcelona en un duelo que promete nostalgia, magia y una emocionante batalla de talento.

Como parte de esta esperada celebración deportiva, se confirmó que figuras de talla mundial vestirán nuevamente los colores blaugranas. Entre los nombres que más resaltan está RAFA MÁRQUEZ, símbolo michoacano y referente del fútbol internacional, acompañado por leyendas como FRANK DE BOER, LUDOVIC GIULY, JAVIER “CONEJO” SAVIOLA, GAIZKA MENDIETA, PHILLIP COCU, NOLITO, JUAN PABLO SORIN, SERGI BARJUAN, GERARD LÓPEZ, MARC CROSAS, MARTÍN MONTOYA, entre otros. El equipo será dirigido por ALBERT FERRER, otro histórico del club catalán.