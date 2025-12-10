Ya hay confirmados para el Morelia vs Barcelona; checa la lista

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Estadio Morelos vivirá el sábado 17 de enero de 2026, a las 20:00 horas el encuentro “Leyendas Cup”, un partido que reunirá a históricos de Monarcas Morelia y FC Barcelona en un duelo que promete nostalgia, magia y una emocionante batalla de talento.
Como parte de esta esperada celebración deportiva, se confirmó que figuras de talla mundial vestirán nuevamente los colores blaugranas. Entre los nombres que más resaltan está RAFA MÁRQUEZ, símbolo michoacano y referente del fútbol internacional, acompañado por leyendas como FRANK DE BOER, LUDOVIC GIULY, JAVIER “CONEJO” SAVIOLA, GAIZKA MENDIETA, PHILLIP COCU, NOLITO, JUAN PABLO SORIN, SERGI BARJUAN, GERARD LÓPEZ, MARC CROSAS, MARTÍN MONTOYA, entre otros. El equipo será dirigido por ALBERT FERRER, otro histórico del club catalán.
Del lado local, Morelia presentará un auténtico desfile de ídolos: RAÚL RUIDÍAZ, FEDERICO VILAR, “SHAGGY” MARTÍNEZ, MAURICIO “PAMPA” ROMERO, CARLOS MORALES, ALDO LEAO, WILSON MATÍAS, JEFFERSON MONTERO, DAMIAN “CHILINDRINA” ÁLVAREZ, ROBERTO “CHORRILLANO” PALACIOS, REINALDO NAVIA, BOFO BAUTISTA, ELÍAS HERNÁNDEZ, LUIS GABRIEL REY, FANTASMA FIGUEROA y CLAUDINHO. El equipo será comandado desde la banca por RUBÉN OMAR ROMANO, figura clave en la historia del club.
Aunque el nombre Barcelona suele generar peso propio, la realidad emocional juega a favor de la afición local. Mientras que en el cuadro catalán —más allá de Márquez, De Boer y Saviola— pocos dejaron una huella profunda en su paso por el Camp Nou, el conjunto michoacano presenta una alineación cargada de memorias imborrables para la afición rojamarilla: goles decisivos, noches épicas y una conexión que perdura hasta hoy.
La venta de boletos ya está disponible a través de megaboletos, con precios que van de $350 en zona general hasta $2,000 en zona VIP Meet & Greet, que incluye foto y autógrafo con jugadores, una oportunidad única para quienes crecieron con estos ídolos.
RPO