¡Vuelve el fútbol americano! Así se jugará la Semana 1 de la NFL

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La temporada 2025 de la National Football League (NFL) inicia con una cartelera que promete grandes emociones y novedades en la transmisión de los partidos en México, incluyendo un duelo internacional con acceso gratuito vía YouTube.

Con el tradicional kickoff del jueves 4 de septiembre, los actuales campeones, Philadelphia Eagles, recibirán en casa a sus acérrimos rivales, los Dallas Cowboys, en el Lincoln Financial Field. El encuentro será transmitido por NU9VE, ESPN 2, Disney+ Premium y DAZN.

Chargers vs Chiefs: transmisión gratuita desde Brasil

El viernes 5 de septiembre, la NFL presentará su primer partido internacional de la temporada entre los Chargers de Los Ángeles y los Chiefs de Kansas City, a celebrarse en Brasil. Este encuentro tendrá una transmisión especial completamente gratuita a través de YouTube, además de estar disponible en DAZN.

El domingo 7 de septiembre será una fiesta para los aficionados con juegos en tres bloques horarios: 11:00, 14:05 y 14:25 horas. Aquí te compartimos los horarios y canales de los encuentros disponibles en México: