¡Vuelve el fútbol americano! Así se jugará la Semana 1 de la NFL

Los campeones Eagles abren la temporada contra Cowboys en Filadelfia
Kansas City, Baltimore y San Francisco, favoritos a iniciar con victoria
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La temporada 2025 de la National Football League (NFL) inicia con una cartelera que promete grandes emociones y novedades en la transmisión de los partidos en México, incluyendo un duelo internacional con acceso gratuito vía YouTube.

Con el tradicional kickoff del jueves 4 de septiembre, los actuales campeones, Philadelphia Eagles, recibirán en casa a sus acérrimos rivales, los Dallas Cowboys, en el Lincoln Financial Field. El encuentro será transmitido por NU9VE, ESPN 2, Disney+ Premium y DAZN.

Chargers vs Chiefs: transmisión gratuita desde Brasil

El viernes 5 de septiembre, la NFL presentará su primer partido internacional de la temporada entre los Chargers de Los Ángeles y los Chiefs de Kansas City, a celebrarse en Brasil. Este encuentro tendrá una transmisión especial completamente gratuita a través de YouTube, además de estar disponible en DAZN.

El domingo 7 de septiembre será una fiesta para los aficionados con juegos en tres bloques horarios: 11:00, 14:05 y 14:25 horas. Aquí te compartimos los horarios y canales de los encuentros disponibles en México:

Juegos del domingo 7 de septiembre – 11:00 horas

  • Buccaneers vs Falcons – DAZN

  • Bengals vs Browns – DAZN

  • Dolphins vs Colts – Fox Sports 2 y DAZN

  • Panthers vs Jaguars – DAZN

  • Raiders vs Patriots – DAZN y VIX Premium

  • Cardinals vs Saints – DAZN

  • Steelers vs Jets – Fox Sports y DAZN

  • Giants vs Commanders – DAZN

Juegos del domingo 7 – 14:05 horas

  • Titans vs Broncos – Fox Sports 2 y DAZN

  • 49ers vs Seahawks – Canal 5, VIX Premium y DAZN

Juegos del domingo 7 – 14:25 horas

  • Lions vs Packers – Fox Sports y DAZN

  • Texans vs Rams – DAZN

Domingo por la noche – 18:20 horas

  • Ravens vs Bills – ESPN, Disney+ Premium y DAZN

Cierre de la Semana 1: Lunes por la noche

El tradicional Monday Night Football llegará el lunes 8 de septiembre, con el duelo entre los Vikings de Minnesota y los Bears de Chicago, a las 20:15 horas, transmitido por ESPN, Disney+ Premium y DAZN.

