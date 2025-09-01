¡Vuelve el fútbol americano! Así se jugará la Semana 1 de la NFL

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La temporada 2025 de la National Football League (NFL) inicia con una cartelera que promete grandes emociones y novedades en la transmisión de los partidos en México, incluyendo un duelo internacional con acceso gratuito vía YouTube.
Con el tradicional kickoff del jueves 4 de septiembre, los actuales campeones, Philadelphia Eagles, recibirán en casa a sus acérrimos rivales, los Dallas Cowboys, en el Lincoln Financial Field. El encuentro será transmitido por NU9VE, ESPN 2, Disney+ Premium y DAZN.
Chargers vs Chiefs: transmisión gratuita desde Brasil
El viernes 5 de septiembre, la NFL presentará su primer partido internacional de la temporada entre los Chargers de Los Ángeles y los Chiefs de Kansas City, a celebrarse en Brasil. Este encuentro tendrá una transmisión especial completamente gratuita a través de YouTube, además de estar disponible en DAZN.
El domingo 7 de septiembre será una fiesta para los aficionados con juegos en tres bloques horarios: 11:00, 14:05 y 14:25 horas. Aquí te compartimos los horarios y canales de los encuentros disponibles en México:
Juegos del domingo 7 de septiembre – 11:00 horas
Buccaneers vs Falcons – DAZN
Bengals vs Browns – DAZN
Dolphins vs Colts – Fox Sports 2 y DAZN
Panthers vs Jaguars – DAZN
Raiders vs Patriots – DAZN y VIX Premium
Cardinals vs Saints – DAZN
Steelers vs Jets – Fox Sports y DAZN
Giants vs Commanders – DAZN
Titans vs Broncos – Fox Sports 2 y DAZN
49ers vs Seahawks – Canal 5, VIX Premium y DAZN
Lions vs Packers – Fox Sports y DAZN
Texans vs Rams – DAZN
Ravens vs Bills – ESPN, Disney+ Premium y DAZN
Cierre de la Semana 1: Lunes por la noche
El tradicional Monday Night Football llegará el lunes 8 de septiembre, con el duelo entre los Vikings de Minnesota y los Bears de Chicago, a las 20:15 horas, transmitido por ESPN, Disney+ Premium y DAZN.
RPO