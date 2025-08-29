Micah se va de Dallas; el canje que sacude a la NFL

“Ahora tenemos la oportunidad de conseguir, como mínimo, a tres jugadores de alto nivel, y fácilmente podrían ser hasta cinco”, agregó. “Fue una cuestión de valor, no solo por las selecciones, sino por el tope salarial”.

Con la salida de Parsons, Dallas liberó cerca de 44 millones de dólares en espacio salarial, monto que podría usarse para reforzar líneas clave, renovar contratos internos o incluso intercambiar selecciones en fechas venideras.

“Pude haberlo firmado”, dijo. “Le hicimos una oferta competitiva, incluso más alta que la de los Packers. No fue aceptada, y respeto su decisión. No hay rencores”.

Parsons, quien suma 52.5 capturas en apenas 63 partidos, se une ahora al histórico Lambeau Field, donde debutará como Packer en un calendario que, por ironía del destino, lo enfrentará a los Cowboys el próximo 28 de septiembre en el AT&T Stadium, durante el Sunday Night Football.

La presión ahora cae sobre el coordinador ofensivo Brian Schottenheimer y el coordinador defensivo Matt Eberflus, quienes deberán demostrar que esta audaz apuesta, lejos de debilitar, posiciona a los Cowboys como contendientes.