Van 5 mil boletos vendidos para el Juego de Leyendas entre Morelia y Barcelona

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Durante los primeros tres días de preventa en las taquillas del Estadio Morelos, se han vendido alrededor de 5 mil boletos para el próximo Juego de Leyendas entre el Morelia y el Barcelona, que se llevará a cabo el 17 de enero de 2026, afirmaron los organizadores.

La preventa se abrió desde el pasado miércoles y hoy es el último día de venta en el Coloso del Quinceo; no obstante, los tickets estarán disponibles en la Cueva de Chucho a partir de este sábado, en un horario de 11:00 de la mañana a 6:00 de la tarde.