Van 5 mil boletos vendidos para el Juego de Leyendas entre Morelia y Barcelona

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Durante los primeros tres días de preventa en las taquillas del Estadio Morelos, se han vendido alrededor de 5 mil boletos para el próximo Juego de Leyendas entre el Morelia y el Barcelona, que se llevará a cabo el 17 de enero de 2026, afirmaron los organizadores.
La preventa se abrió desde el pasado miércoles y hoy es el último día de venta en el Coloso del Quinceo; no obstante, los tickets estarán disponibles en la Cueva de Chucho a partir de este sábado, en un horario de 11:00 de la mañana a 6:00 de la tarde.
De acuerdo con los organizadores, al comprar el boleto en las taquillas del estadio se puede obtener un artículo de regalo, en este caso, un vaso conmemorativo. Sin embargo, habrá otros productos hasta agotar existencias. Aunque ya van 5 mil boletos vendidos, se prevé alcanzar los 35 mil.
En el caso de los palcos y plateas, ya tienen asegurado su lugar y se comunicarán con los sindicatos para informar qué día pueden pasar por sus boletos. Los organizadores invitaron a la población a acudir al partido, pues aseguraron que es un evento muy importante.
Sobre el Meet & Greet, comentaron que las personas que compren el boleto VIP tendrán espacio preferencial para ver el duelo, pero también, una hora antes del evento, serán llevadas al túnel para que convivan con los jugadores de ambos equipos y puedan tomarse fotos o pedir autógrafos.
RPO