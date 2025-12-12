Deportes

Van 5 mil boletos vendidos para el Juego de Leyendas entre Morelia y Barcelona

El encuentro se realizará el 17 de enero de 2026 en el Estadio Morelos; ya se prepara un Meet & Greet con figuras del futbol internacional
Van 5 mil boletos vendidos para el Juego de Leyendas entre Morelia y Barcelona
ESPECIAL
Gabriela Serralde
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Durante los primeros tres días de preventa en las taquillas del Estadio Morelos, se han vendido alrededor de 5 mil boletos para el próximo Juego de Leyendas entre el Morelia y el Barcelona, que se llevará a cabo el 17 de enero de 2026, afirmaron los organizadores.

La preventa se abrió desde el pasado miércoles y hoy es el último día de venta en el Coloso del Quinceo; no obstante, los tickets estarán disponibles en la Cueva de Chucho a partir de este sábado, en un horario de 11:00 de la mañana a 6:00 de la tarde.

"Empezamos el miércoles a vender en la taquilla del Estadio para que la gente cercana venga a comprar sus boletos. Tuvimos buena respuesta del público moreliano".

De acuerdo con los organizadores, al comprar el boleto en las taquillas del estadio se puede obtener un artículo de regalo, en este caso, un vaso conmemorativo. Sin embargo, habrá otros productos hasta agotar existencias. Aunque ya van 5 mil boletos vendidos, se prevé alcanzar los 35 mil.

GABRIELA SERRALDE

En el caso de los palcos y plateas, ya tienen asegurado su lugar y se comunicarán con los sindicatos para informar qué día pueden pasar por sus boletos. Los organizadores invitaron a la población a acudir al partido, pues aseguraron que es un evento muy importante.

"Es la primera vez que se hace un partido de leyendas en el Estadio Morelos. Es conmemorativo porque la afición merece un partido donde jugó el Monarcas. Quizás los precios se les hagan algo excesivos, pero vale la pena porque no tiene nada que ver el Venustiano Carranza con el Estadio Morelos; es algo más impresionante".

Sobre el Meet & Greet, comentaron que las personas que compren el boleto VIP tendrán espacio preferencial para ver el duelo, pero también, una hora antes del evento, serán llevadas al túnel para que convivan con los jugadores de ambos equipos y puedan tomarse fotos o pedir autógrafos.

Algunos de los jugadores confirmados son: Rafa Márquez, Saviola, Gerard López, Marc Crosas, Frank de Boer, y por parte del Morelia: Shaggy Martínez, Federico Vilar, Raúl Ruidíaz, Pampa Romero, Aldo Leao, Carlos Morales, Jeff Montero, Bofo Bautista, Elías Hernández, Hugo Droguett y el Fantasma Figueroa.

GABRIELA SERRALDE
Te puede interesar:
Ya hay confirmados para el Morelia vs Barcelona; checa la lista
Van 5 mil boletos vendidos para el Juego de Leyendas entre Morelia y Barcelona

RPO

Estadio Morelos
Juego de Leyendas
Morelia vs Barcelona

Más vistas

No stories found.
logo
Mi Morelia.com
mimorelia.com