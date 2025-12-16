Spurs y Knicks buscan la gloria en la NBA Cup

Deportes

San Antonio y Nueva York reviven su duelo de 1999, ahora en Las Vegas
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- San Antonio Spurs y New York Knicks se enfrentan por el título de la NBA Cup 2025, una final cargada de historia, contrastes y expectativas renovadas. El duelo se celebrará en el T-Mobile Arena de Las Vegas a las 19:30 h (tiempo del centro de México) y será transmitido por Prime Video.

Este choque revive la emblemática final de la NBA de 1999, pero en una versión moderna: la Copa de mitad de temporada que, aunque joven, se perfila como un escaparate de talento y narrativa. Ambos equipos llegan con marca de 18-7 en la temporada regular y con sus propios héroes listos para la batalla.

Victor Wembanyama, el fenómeno francés de los Spurs, reapareció en semifinales tras una lesión y fue crucial en la victoria sobre los Thunder: 22 puntos en 21 minutos, +21 con él en cancha. Más que números, fue presencia. Imponente en defensa, ágil en ataque, Wemby encarna el futuro del baloncesto, pero no como solista: se integra a una orquesta dirigida por Mitch Johnson, donde también destacan Stephon Castle y Dylan Harper.

Jalen Brunson, por su parte, ha devuelto el alma competitiva al Madison Square Garden. En cuartos y semis, ante Raptors y Magic, anotó 35 y 40 puntos, respectivamente. En él reposa la ilusión de una ciudad que no celebra un título desde 1973.

La NBA Cup, aunque aún no ostenta el prestigio del anillo de campeonato, representa mucho más que un trofeo: es la primera oportunidad tangible para una generación que busca reescribir su propia historia. Wembanyama y Brunson son solo el inicio.

¿Dónde y cómo ver la final de la NBA Cup 2025?

  • Fecha: Martes 16 de diciembre de 2025

  • Hora: 19:30 h (centro de México)

  • Transmisión: Prime Video

