Spurs y Knicks buscan la gloria en la NBA Cup

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- San Antonio Spurs y New York Knicks se enfrentan por el título de la NBA Cup 2025, una final cargada de historia, contrastes y expectativas renovadas. El duelo se celebrará en el T-Mobile Arena de Las Vegas a las 19:30 h (tiempo del centro de México) y será transmitido por Prime Video.

Este choque revive la emblemática final de la NBA de 1999, pero en una versión moderna: la Copa de mitad de temporada que, aunque joven, se perfila como un escaparate de talento y narrativa. Ambos equipos llegan con marca de 18-7 en la temporada regular y con sus propios héroes listos para la batalla.

Victor Wembanyama, el fenómeno francés de los Spurs, reapareció en semifinales tras una lesión y fue crucial en la victoria sobre los Thunder: 22 puntos en 21 minutos, +21 con él en cancha. Más que números, fue presencia. Imponente en defensa, ágil en ataque, Wemby encarna el futuro del baloncesto, pero no como solista: se integra a una orquesta dirigida por Mitch Johnson, donde también destacan Stephon Castle y Dylan Harper.

Jalen Brunson, por su parte, ha devuelto el alma competitiva al Madison Square Garden. En cuartos y semis, ante Raptors y Magic, anotó 35 y 40 puntos, respectivamente. En él reposa la ilusión de una ciudad que no celebra un título desde 1973.