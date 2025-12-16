El Tricolor inicia su camino final al Mundial con gira en enero

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Selección Nacional de México comenzará el 2026 con dos partidos de preparación internacional, como parte de su ruta final rumbo a la Copa del Mundo. En enero, el equipo dirigido por Javier Aguirre visitará a Panamá y Bolivia, en una gira que servirá para ajustar el funcionamiento táctico y evaluar jugadores de la Liga MX.

Próximos partidos

Panamá vs México

22 de enero de 2026

Estadio Rommel Fernández, Ciudad de Panamá

México abrirá el año enfrentando a Panamá, rival con el que ha construido un historial favorable en competencias regionales y amistosos. Este encuentro permitirá medir la solidez táctica del equipo en un entorno competitivo fuera de casa.

Bolivia vs México

25 de enero de 2026

Estadio Olímpico, Santa Cruz, Bolivia