El Tricolor inicia su camino final al Mundial con gira en enero

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Selección Nacional de México comenzará el 2026 con dos partidos de preparación internacional, como parte de su ruta final rumbo a la Copa del Mundo. En enero, el equipo dirigido por Javier Aguirre visitará a Panamá y Bolivia, en una gira que servirá para ajustar el funcionamiento táctico y evaluar jugadores de la Liga MX.
Panamá vs México
22 de enero de 2026
Estadio Rommel Fernández, Ciudad de Panamá
México abrirá el año enfrentando a Panamá, rival con el que ha construido un historial favorable en competencias regionales y amistosos. Este encuentro permitirá medir la solidez táctica del equipo en un entorno competitivo fuera de casa.
Bolivia vs México
25 de enero de 2026
Estadio Olímpico, Santa Cruz, Bolivia
Tres días después, el Tricolor viajará a territorio boliviano para enfrentar a una selección que suele aprovechar la intensidad física y las condiciones de altura como factores determinantes. Será un reto ideal para probar la resistencia del equipo y su capacidad de adaptación.
