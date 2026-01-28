Sin el Real Madrid; así quedaron los clasificados de Champions

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La primera etapa de la UEFA Champions League 2025-26 llegó a su fin tras ocho jornadas intensas que definieron a los clubes clasificados de forma directa a Octavos de Final y a aquellos que deberán disputar la ronda de Playoffs, dejando fuera de la clasificación directa al Real Madrid.
Arsenal
Bayern Múnich
Liverpool
Tottenham
Barcelona
Chelsea
Sporting de Lisboa
Manchester City
Luego de ocho jornadas de la Fase de Liga de la UEFA Champions League 2025-26, los primeros ocho lugares aseguraron su pase directo a Octavos. Entre ellos destacan Arsenal y Liverpool, mientras que Bayern Múnich, Barcelona y Sporting completan el grupo. Equipos históricos como Real Madrid, Inter y PSG buscarán su boleto desde los Playoffs.
Resultados de todos los partidos de la última jornada:
