Deportes

Sin el Real Madrid; así quedaron los clasificados de Champions

Arsenal fue el mejor equipo de la fase de liga, confirmando su gran momento en la Premier League
Benfica avanzó a Playoffs tras vencer 4-2 al Real Madrid, con gol incluido del portero Anatoliy Trubin
Benfica avanzó a Playoffs tras vencer 4-2 al Real Madrid, con gol incluido del portero Anatoliy Trubin
MiMorelia.com
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La primera etapa de la UEFA Champions League 2025-26 llegó a su fin tras ocho jornadas intensas que definieron a los clubes clasificados de forma directa a Octavos de Final y a aquellos que deberán disputar la ronda de Playoffs, dejando fuera de la clasificación directa al Real Madrid.

Clasificados a Octavos de Final

  1. Arsenal

  2. Bayern Múnich

  3. Liverpool

  4. Tottenham

  5. Barcelona

  6. Chelsea

  7. Sporting de Lisboa

  8. Manchester City

Clasificados a Playoffs

Real Madrid, Inter, PSG, Newcastle, Juventus, Atlético de Madrid, Atalanta, Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund, Olympiacos, Club Brujas, Galatasaray, AS Mónaco, Qarabag, Bodo/Glimt y Benfica.

Luego de ocho jornadas de la Fase de Liga de la UEFA Champions League 2025-26, los primeros ocho lugares aseguraron su pase directo a Octavos. Entre ellos destacan Arsenal y Liverpool, mientras que Bayern Múnich, Barcelona y Sporting completan el grupo. Equipos históricos como Real Madrid, Inter y PSG buscarán su boleto desde los Playoffs.

Resultados de todos los partidos de la última jornada:

Te puede interesar:
Equipos mexicanos afinan plantillas para el arranque de la Concacaf Champions Cup 2026
Benfica avanzó a Playoffs tras vencer 4-2 al Real Madrid, con gol incluido del portero Anatoliy Trubin

RPO

Champions League
Clasificados a Octavos

Más vistas

No stories found.
logo
Mi Morelia.com
mimorelia.com