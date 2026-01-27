Equipos mexicanos afinan plantillas para el arranque de la Concacaf Champions Cup 2026

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Concacaf Champions Cup 2026 está lista para comenzar y los clubes mexicanos ya definieron sus plantillas oficiales de cara al torneo más prestigioso de la región, el cual arrancará la próxima semana con un formato de eliminación directa y la participación de 27 equipos.

La Liga MX contará con seis representantes en la competencia. Cinco de ellos iniciarán su camino desde la Primera Ronda, mientras que uno avanzó de manera directa a los Octavos de Final, con la misión de recuperar el dominio regional frente a clubes de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe.

Ausencias importantes y movimientos clave

La publicación de los registros oficiales dejó sensaciones encontradas entre las aficiones. Cruz Azul, actual campeón del certamen, no podrá contar con piezas clave, luego de que el portero Kevin Mier y el defensor Jesús Orozco Chiquete quedaran fuera por lesiones que los mantendrán alejados de las canchas por tiempo indefinido.

En el caso del América, la lista presentó ajustes relevantes. El chileno Igor Lichnovsky no fue considerado para el torneo, mientras que la directiva azulcrema aceleró los trámites para concretar la incorporación de Raphael Veiga como refuerzo estelar.

Desde el norte del país, Rayados de Monterrey optó por asegurar la continuidad de Germán Berterame, quien fue registrado pese al interés del Inter Miami, con la intención de competir con plantel completo por el título internacional.

Situación similar vivieron los Pumas de la UNAM, que finalmente mantuvieron a José Luis Caicedo en su nómina tras enfriarse las negociaciones con el Santos de Brasil, lo que permitirá al técnico Efraín Juárez encarar el debut internacional con plantel completo.