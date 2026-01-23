RUMOR: Brasil sería el último rival de México rumbo al Mundial

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Durante la transmisión del partido entre México y Panamá por TUDN se reveló que la Selección Mexicana podría enfrentar a Brasil en un amistoso de alto calibre. Posteriormente, Fox Sports confirmó la información con fuentes al interior de la Federación Mexicana de Futbol (Femexfut).

Las negociaciones están en marcha para que el Tricolor se mida a la Verdeamarela apenas unos días antes del arranque de la Copa del Mundo, lo que garantizaría la presencia de los mejores jugadores de ambos equipos, los que realmente estarán en la justa mundialista.

De concretarse, México se enfrentaría a una constelación de estrellas encabezada por Vinicius Jr., Raphinha, Casemiro, Rodrygo, Alisson, entre otros nombres que ya son habituales en las grandes noches del futbol internacional.

El plan apunta a que el partido se dispute el sábado 30 de mayo, tan solo 12 días antes del debut de México en el Mundial 2026 ante Sudáfrica, por lo que sería el último amistoso oficial del Tricolor antes de la Copa del Mundo.

La sede sería Los Ángeles, con opciones como el BMO Stadium, el Memorial Coliseum o incluso el SoFi Stadium, aunque la Federación aún no confirma el inmueble definitivo.

El posible duelo también representa una oportunidad para romper una larga racha negativa. La última victoria de México sobre Brasil en categoría absoluta se dio el 3 de junio de 2012, en un amistoso disputado en Dallas.

Desde entonces, México ha enfrentado a Brasil en cinco ocasiones, con saldo de cuatro derrotas y un empate. Sí, nos traen de hijos.