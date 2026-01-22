Puro mexicano al campo: Aguirre arranca su plan rumbo al Mundial

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El director técnico de la Selección Mexicana, Javier Aguirre, confirmó que continúa la preparación rumbo a la Copa del Mundo 2026 y adelantó que los partidos de este mes serán clave para definir a los 26 jugadores que integrarán la lista final.

“Buscamos jugadores que puedan ayudarnos a completar la lista de 26 en junio”, declaró Aguirre en conferencia de prensa previa al partido amistoso contra Panamá, programado para este jueves 22 de enero a las 19:00 horas (tiempo del centro de México).

Apuesta por talento de la Liga MX

En esta convocatoria, el cuerpo técnico optó por integrar exclusivamente a futbolistas que militan en la Liga MX, gracias al respaldo de los clubes locales:

“Agradezco a la Liga y a los dueños por apoyarnos con los jugadores. Antes sólo hacíamos entrenamientos en el CAR; ahora tenemos partidos oficiales, y eso nos ayuda a observar mejor al grupo”, afirmó.