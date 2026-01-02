Deportes

Reyes del Ring llega a Morelia: dona un juguete y disfruta de la función

El espectáculo se realizará este 3 de enero en el Colegio de Morelia; la entrada es un juguete nuevo
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con el lema “¡Lucha por una sonrisa!”, el sábado 3 de enero se llevará a cabo en el Colegio de Morelia el evento con causa Reyes del Ring, una función especial de lucha libre que busca recolectar juguetes nuevos para niñas y niños que más lo necesitan.

Organizado por el Gobierno de Morelia, el Colegio de Morelia y el grupo Estrellas del Cuadrilátero (EDC), el espectáculo se realizará en el Teatro Chucho Monge a partir de las 5:00 de la tarde.

La entrada es completamente gratuita, y el único requisito para obtener tu boleto es donar un juguete nuevo en el centro de canje ubicado en Av. Guadalupe Victoria 2225.

Se recomienda que los juguetes:

  • No usen pilas

  • No simulen armas ni fomenten la violencia

  • Sean nuevos y en buen estado

Este evento forma parte de las actividades con motivo del Día de Reyes y tiene como objetivo brindar momentos de alegría a la infancia moreliana, al tiempo que se fomenta la solidaridad y la convivencia familiar.

Con una cartelera de luchadores profesionales, sorpresas y ambiente 100% familiar, “Reyes del Ring” promete ser uno de los eventos más emotivos para comenzar el 2026 con espíritu comunitario.

