Otra vez sin ganar: el Tricolor cae anta Paraguay y preocupa su nivel

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Selección Mexicana de Futbol cerró el 2025 con una nueva derrota, esta vez ante Paraguay por marcador de 2-1 en el estadio NRG de Houston, Texas. El resultado extiende a seis los partidos sin conocer la victoria en la era de Javier Aguirre, quien sigue sin encontrar una fórmula efectiva de cara al próximo Mundial.

Durante la primera mitad, el partido se mantuvo trabado por las constantes faltas. Sin embargo, fue en la segunda parte donde México mostró sus mayores debilidades, particularmente en defensa. Luis Ángel Malagón, arquero del Club América, fue señalado por la afición tras cometer un error que derivó en el primer gol paraguayo al minuto 48, obra de Antonio Sanabria.

México logró empatar momentáneamente gracias a un penal bien ejecutado por Raúl Jiménez, quien sigue acercándose a la marca goleadora de Jared Borgetti y Javier Hernández. No obstante, los errores en la zaga volvieron a costar caro: Damián Bobadilla aprovechó un descuido para marcar el 2-1 definitivo.