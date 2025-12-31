Ochos citas deportivas que marcarán el 2026

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El calendario marca 2026 como algo más que un año deportivo: será una secuencia de momentos capaces de detener ciudades, reunir países frente a una pantalla y convertir estadios en escenarios de memoria colectiva.

Esta agenda fue elaborada a partir de calendarios oficiales de las principales ligas y organismos deportivos internacionales, así como anuncios confirmados por sedes y federaciones.