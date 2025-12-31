Ochos citas deportivas que marcarán el 2026

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El calendario marca 2026 como algo más que un año deportivo: será una secuencia de momentos capaces de detener ciudades, reunir países frente a una pantalla y convertir estadios en escenarios de memoria colectiva.
Esta agenda fue elaborada a partir de calendarios oficiales de las principales ligas y organismos deportivos internacionales, así como anuncios confirmados por sedes y federaciones.
Copa Mundial de la FIFA 2026
El evento deportivo más importante del planeta regresa a México. El Mundial 2026 será histórico por su formato ampliado y por devolver la Copa del Mundo a estadios emblemáticos como el Azteca, Guadalajara y Monterrey.
11 de junio al 19 de julio de 2026
Juegos Olímpicos de Invierno Milano–Cortina 2026
Italia será el escenario de disciplinas donde la precisión y la resistencia se funden con relatos humanos que trascienden medallas. Una cita que eleva el prestigio del calendario global.
6 al 22 de febrero de 2026
Super Bowl LX
Más que un partido: un fenómeno cultural. El Super Bowl vuelve a ser el evento deportivo de un solo día más visto en el mundo, con un impacto que va del deporte al entretenimiento global.
8 de febrero de 2026
Gran Premio de México 2026
La Fórmula 1 regresa al Autódromo Hermanos Rodríguez con el ingrediente que la afición esperaba: Checo Pérez, ahora con Cadillac. La fiesta mexicana promete tribunas llenas y expectativas al máximo.
30 de octubre al 1 de noviembre de 2026
Final de la UEFA Champions League
Un solo partido para alcanzar la gloria eterna. La final europea reúne a los mejores clubes y futbolistas del planeta en un duelo que define generaciones.
30 de mayo de 2026
Finales de la NBA 2026
Baloncesto al más alto nivel y millones de miradas en todo el mundo.
4 de junio al 21 de junio de 2026
Final de la Liga MX
La definición del futbol mexicano del Torneo Clausura 2026 se jugará en mayo, apenas días antes del arranque del Mundial, de igual forma se espera que la gran final del Torneo Apertura 2027 se juegue a finales de diciembre.
Final Torneo Clausura 2026: 24 de mayo de 2026
Final Torneo Apertura 2027: (diciembre)
Serie Mundial de MLB 2026
Tradición, rivalidades y estrellas latinas convergen en el clásico definitivo del beisbol, uno de los grandes cierres del calendario deportivo.
Finales de octubre de 2026
