Duelo crucial en Ravens vs. Steelers: NFL cierra temporada regular

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La NFL ha confirmado los horarios oficiales y transmisiones para todos los partidos correspondientes a la Semana 18, la última jornada de la temporada regular, que se disputará el sábado 3 y domingo 4 de enero de 2026.
Con boletos aún por definirse rumbo a los playoffs, esta jornada promete duelos emocionantes, incluyendo clásicos divisionales y enfrentamientos que podrían cambiar el rumbo de la postemporada.
Sábado 3 de enero:
Buccaneers vs. Panthers – 3:30 p.m. | ESPN / Disney+
49ers vs. Seahawks – 7:00 p.m. | ESPN / Disney+
Domingo 4 de enero – 12:00 p.m.:
Saints vs. Falcons
Browns vs. Bengals
Texans vs. Colts | Fox Sports
Jaguars vs. Titans | Canal 5
Packers vs. Vikings | Fox Sports
Cowboys vs. Giants
Domingo 4 de enero – 3:25 p.m.:
Chargers vs. Broncos | Canal 5
Rams vs. Cardinals
Chiefs vs. Raiders
Dolphins vs. Patriots | Fox Sports
Bears vs. Lions | Fox Sports
Bills vs. Jets
Eagles vs. Commanders
Domingo 4 de enero – 7:20 p.m.:
Ravens vs. Steelers | ESPN / Disney+
mrh