Deportes

Duelo crucial en Ravens vs. Steelers: NFL cierra temporada regular

Duelo crucial en Ravens vs. Steelers: NFL cierra temporada regular
X/@steelers
MiMorelia.com
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La NFL ha confirmado los horarios oficiales y transmisiones para todos los partidos correspondientes a la Semana 18, la última jornada de la temporada regular, que se disputará el sábado 3 y domingo 4 de enero de 2026.

Con boletos aún por definirse rumbo a los playoffs, esta jornada promete duelos emocionantes, incluyendo clásicos divisionales y enfrentamientos que podrían cambiar el rumbo de la postemporada.

Calendario completo – Semana 18 NFL

Sábado 3 de enero:

  • Buccaneers vs. Panthers – 3:30 p.m. | ESPN / Disney+

  • 49ers vs. Seahawks – 7:00 p.m. | ESPN / Disney+

Domingo 4 de enero – 12:00 p.m.:

  • Saints vs. Falcons

  • Browns vs. Bengals

  • Texans vs. Colts | Fox Sports

  • Jaguars vs. Titans | Canal 5

  • Packers vs. Vikings | Fox Sports

  • Cowboys vs. Giants

Domingo 4 de enero – 3:25 p.m.:

  • Chargers vs. Broncos | Canal 5

  • Rams vs. Cardinals

  • Chiefs vs. Raiders

  • Dolphins vs. Patriots | Fox Sports

  • Bears vs. Lions | Fox Sports

  • Bills vs. Jets

  • Eagles vs. Commanders

Domingo 4 de enero – 7:20 p.m.:

  • Ravens vs. Steelers | ESPN / Disney+

Todos los partidos se podrán ver en México por:

  • ESPN / Disney+

  • Fox Sports

  • Canal 5 (Televisa)

  • NFL Game Pass

mrh

NFL
temporada regular

Más vistas

No stories found.
logo
Mi Morelia.com
mimorelia.com