Nueva porra de Pumas de Don Beto, estrenada en el Olímpico Universitario, causa polémica

En TikTok, el usuario Oscar Mota expresó: "La neta, 'CU CU Pumas' es una vil copia de 'La U, La U' de Tigres. Es mejor Goya". E su mayoría, otros internautas también comentan que esa porra pertenecería a los Tigres de la UANL.

No obstante, a personas como GrandoteYair9, la porra les gustó: "Soy Americanista, pero por Don Beto cantaré 'C U, C U PUMAS' 🤠".

Así que cuanto parecía no más que una propuesta de parte de un aficionado de los Pumas, en este caso de Don Beto, de pronto se convirtió en realidad, aun cuando tenga sus detractores.

oag