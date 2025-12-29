NBA castiga la violencia; Alvarado y Williams, suspendidos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La NBA volvió a trazar una línea clara entre la intensidad competitiva y la conducta antideportiva. La liga anunció sanciones disciplinarias luego del altercado ocurrido en el duelo entre los New Orleans Pelicans y los Phoenix Suns.
El base Jose Alvarado fue suspendido por dos partidos sin goce de sueldo, mientras que el pívot Mark Williams recibió una sanción de un juego, ambos por su participación directa en la pelea que detuvo momentáneamente el encuentro.
El incidente se originó luego de una falta marcada a Alvarado, quien intentaba superar un bloqueo de Williams para presionar a Collin Gillespie, encendido desde la línea de tres puntos. El empujón inicial del base de Nueva Orleans fue respondido por Williams con un contacto por la espalda, detonando un intercambio de palabras, forcejeos y golpes antes de que jugadores y árbitros intervinieran.
Ambos protagonistas fueron expulsados del partido, que terminó con victoria de Phoenix por 123-114, resultado con el que los Suns completaron una barrida de dos encuentros consecutivos como visitantes.
La información fue dada a conocer por la NBA tras revisar las acciones registradas en la duela. Como consecuencia, Alvarado se perderá los compromisos de los Pelicans ante New York Knicks y Chicago Bulls, mientras que Williams no estará disponible frente a los Washington Wizards.
RPO