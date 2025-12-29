NBA castiga la violencia; Alvarado y Williams, suspendidos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La NBA volvió a trazar una línea clara entre la intensidad competitiva y la conducta antideportiva. La liga anunció sanciones disciplinarias luego del altercado ocurrido en el duelo entre los New Orleans Pelicans y los Phoenix Suns.

El base Jose Alvarado fue suspendido por dos partidos sin goce de sueldo, mientras que el pívot Mark Williams recibió una sanción de un juego, ambos por su participación directa en la pelea que detuvo momentáneamente el encuentro.