¡Batalla en la previa! Porras de Chivas y Irapuato se enfrentan en las calles [VIDEO]

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Lo que estaba previsto como una fiesta deportiva terminó en hechos de violencia previo al partido amistoso de este domingo entre La Trinca Fresera y Chivas, luego de que se registrara un enfrentamiento entre grupos de animación a las afueras del estadio Sergio León Chávez.

De acuerdo con reportes difundidos en redes sociales, el incidente ocurrió en las inmediaciones del inmueble, específicamente sobre la avenida Guerrero, cuando aficionados de ambos equipos protagonizaron un conato de riña previo al arranque del encuentro.

Según la información disponible, integrantes de la porra de Chivas, provenientes de León, transitaban por la zona con dirección al estadio cuando se presentó un roce con la barra local de Irapuato, lo que derivó inicialmente en agresiones verbales entre ambos grupos.