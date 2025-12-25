Navidad deportiva; NBA y NFL encienden el 25 de diciembre

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Mientras las mesas se llenan de recalentado y los hogares se reúnen, las ligas más poderosas del deporte estadounidense convierten el 25 de diciembre en una maratón de emociones: la NBA con cinco duelos imperdibles y la NFL con tres partidos que mezclan orgullo, cierre de temporada y aspiraciones aún vivas.
La Temporada 2025-26 de la NBA continúa su curso este jueves 25 de diciembre, confirmando una tradición que combina espectáculo y nostalgia. La NFL tampoco se queda atrás y programa tres partidos en plena Navidad, ideales para seguir la acción entre platillos y sobremesa.
Knicks vs Cavaliers
Hora: 11:00
Sede: Madison Square Garden
Transmisión: ESPN / Disney+ / NBA League Pass
Thunder vs Spurs
Hora: 13:30
Sede: Paycom Center
Transmisión: ESPN / Disney+ / NBA League Pass
Warriors vs Mavericks
Hora: 16:00
Sede: Chase Center
Transmisión: ESPN / Disney+ / NBA League Pass
Lakers vs Rockets
Hora: 19:00
Sede: Crypto.com Arena
Transmisión: ESPN / Disney+ / NBA League Pass
Nuggets vs Timberwolves
Hora: 21:30
Sede: Ball Arena
Transmisión: ESPN / Disney+ / NBA League Pass
El primer duelo enfrenta a Cowboys vs Commanders, un choque que, aunque sin implicaciones de playoffs, conserva el peso de una rivalidad histórica. Más tarde, Vikings vs Lions se juega con la urgencia de Detroit por mantenerse con vida, mientras Minnesota busca cerrar con dignidad la temporada.
La jornada culmina con Chiefs vs Broncos, donde Denver defiende el liderato divisional ante un Kansas City que vive una de sus campañas más atípicas de la última década.
Cowboys vs Commanders – 12:00 horas
Northwest Stadium, Maryland
Vikings vs Lions – 15:30 horas
US Bank Stadium, Minneapolis
Ambos partidos se transmiten vía streaming por Netflix
Chiefs vs Broncos – 19:15 horas
Arrowhead Stadium, Kansas City
Se transmite por FOX Sports
