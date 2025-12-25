Navidad deportiva; NBA y NFL encienden el 25 de diciembre

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Mientras las mesas se llenan de recalentado y los hogares se reúnen, las ligas más poderosas del deporte estadounidense convierten el 25 de diciembre en una maratón de emociones: la NBA con cinco duelos imperdibles y la NFL con tres partidos que mezclan orgullo, cierre de temporada y aspiraciones aún vivas.

La Temporada 2025-26 de la NBA continúa su curso este jueves 25 de diciembre, confirmando una tradición que combina espectáculo y nostalgia. La NFL tampoco se queda atrás y programa tres partidos en plena Navidad, ideales para seguir la acción entre platillos y sobremesa.