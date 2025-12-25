Deportes

Navidad deportiva; NBA y NFL encienden el 25 de diciembre

Cinco partidos de NBA repartidos durante todo el día
Tres duelos de NFL para acompañar el recalentado navideño
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Mientras las mesas se llenan de recalentado y los hogares se reúnen, las ligas más poderosas del deporte estadounidense convierten el 25 de diciembre en una maratón de emociones: la NBA con cinco duelos imperdibles y la NFL con tres partidos que mezclan orgullo, cierre de temporada y aspiraciones aún vivas.

La Temporada 2025-26 de la NBA continúa su curso este jueves 25 de diciembre, confirmando una tradición que combina espectáculo y nostalgia. La NFL tampoco se queda atrás y programa tres partidos en plena Navidad, ideales para seguir la acción entre platillos y sobremesa.

Horarios y canales para ver EN VIVO la NBA en Navidad

Knicks vs Cavaliers

Hora: 11:00

Sede: Madison Square Garden

Transmisión: ESPN / Disney+ / NBA League Pass

Thunder vs Spurs

Hora: 13:30

Sede: Paycom Center

Transmisión: ESPN / Disney+ / NBA League Pass

Warriors vs Mavericks

Hora: 16:00

Sede: Chase Center

Transmisión: ESPN / Disney+ / NBA League Pass

Lakers vs Rockets

Hora: 19:00

Sede: Crypto.com Arena

Transmisión: ESPN / Disney+ / NBA League Pass

Nuggets vs Timberwolves

Hora: 21:30

Sede: Ball Arena

Transmisión: ESPN / Disney+ / NBA League Pass

NFL: fútbol americano para acompañar el recalentado

El primer duelo enfrenta a Cowboys vs Commanders, un choque que, aunque sin implicaciones de playoffs, conserva el peso de una rivalidad histórica. Más tarde, Vikings vs Lions se juega con la urgencia de Detroit por mantenerse con vida, mientras Minnesota busca cerrar con dignidad la temporada.

La jornada culmina con Chiefs vs Broncos, donde Denver defiende el liderato divisional ante un Kansas City que vive una de sus campañas más atípicas de la última década.

Horarios y sedes de la NFL en Navidad 2025

Cowboys vs Commanders – 12:00 horas

Northwest Stadium, Maryland

Vikings vs Lions – 15:30 horas

US Bank Stadium, Minneapolis

Ambos partidos se transmiten vía streaming por Netflix

Chiefs vs Broncos – 19:15 horas

Arrowhead Stadium, Kansas City

Se transmite por FOX Sports

