NFL revela plantillas oficiales del Pro Bowl Games 2026

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La National Football League dio a conocer las plantillas oficiales del Pro Bowl Games 2026, el tradicional evento que reúne a las principales figuras de la temporada 2025 del futbol americano profesional.

Más allá de ser un reconocimiento individual, el Pro Bowl se ha convertido en una vitrina para millones de aficionados que celebran el talento y la diversidad de habilidades dentro de la liga. Las selecciones se definen mediante un sistema de votación en el que participan fanáticos, jugadores y entrenadores, lo que convierte la elección en un reflejo del impacto deportivo y mediático de cada atleta.