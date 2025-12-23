NFL revela plantillas oficiales del Pro Bowl Games 2026

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La National Football League dio a conocer las plantillas oficiales del Pro Bowl Games 2026, el tradicional evento que reúne a las principales figuras de la temporada 2025 del futbol americano profesional.
Más allá de ser un reconocimiento individual, el Pro Bowl se ha convertido en una vitrina para millones de aficionados que celebran el talento y la diversidad de habilidades dentro de la liga. Las selecciones se definen mediante un sistema de votación en el que participan fanáticos, jugadores y entrenadores, lo que convierte la elección en un reflejo del impacto deportivo y mediático de cada atleta.
La edición 2026 del Pro Bowl Games se celebrará el 3 de febrero de 2026 en el Moscone Center, en San Francisco, como parte de las actividades previas al Super Bowl.
A diferencia del formato tradicional de juego completo, el Pro Bowl moderno apuesta por un espectáculo que combina competencias de habilidades, dinámicas interactivas y un partido de flag football, pensado para priorizar la seguridad de los jugadores y el entretenimiento del público.
Durante la semana también se desarrollan eventos paralelos como retos de precisión, concursos atléticos, actividades comunitarias y experiencias para fanáticos, que permiten una interacción más cercana con las estrellas de la NFL.
mrh