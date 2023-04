Michoacán: calculan que 40% de equipos de futbol americano desaparecieron tras Covid-19

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La pandemia de Covid-19 también dejó estragos en el futbol americano y football flag en Michoacán, pues representantes de la Asociación Michoacana de Football Americano y Football Flag (AMFAFF) calcularon que un 40% de los que "desaparecieron" y no se han podido recuperar en el estado.

La cifra anterior la dio a conocer Javier Martínez, secretario general de la asociación, quien detalló que los equipos afectados por el coronavirus aún no pueden juntar nuevamente el número de integrantes para entrenar y competir en ligas nacionales.

"La mayoría no están desaparecidos pero están en stand by, por así decirlo, pero no han podido recuperar el volumen de jugadores para poder participar en ligas, yo calculo entre el 30 y 40% de equipos", señaló.