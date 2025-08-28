Fernando Alonso y Hamilton celebran el regreso de Checo y Bottas a la F1

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Tras meses de especulación, Cadillac confirmó este fin de semana que sus pilotos para la temporada 2026 de la Fórmula 1 serán Sergio “Checo” Pérez y Valtteri Bottas, dos corredores con amplia trayectoria en la máxima categoría del automovilismo.

El anuncio se dio a conocer previo al regreso de la F1 con el Gran Premio de los Países Bajos, donde la noticia fue uno de los temas más comentados en el paddock. Mientras algunos expresaron dudas sobre la elección, voces como Fernando Alonso y Lewis Hamilton aplaudieron la decisión de la escudería estadounidense.