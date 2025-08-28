Fernando Alonso y Hamilton celebran el regreso de Checo y Bottas a la F1

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Tras meses de especulación, Cadillac confirmó este fin de semana que sus pilotos para la temporada 2026 de la Fórmula 1 serán Sergio “Checo” Pérez y Valtteri Bottas, dos corredores con amplia trayectoria en la máxima categoría del automovilismo.
El anuncio se dio a conocer previo al regreso de la F1 con el Gran Premio de los Países Bajos, donde la noticia fue uno de los temas más comentados en el paddock. Mientras algunos expresaron dudas sobre la elección, voces como Fernando Alonso y Lewis Hamilton aplaudieron la decisión de la escudería estadounidense.
Fernando Alonso, bicampeón mundial, fue cuestionado sobre si su compañero Felipe Drugovich merecía un asiento con Cadillac, a lo que respondió defendiendo la elección de Pérez y Bottas.
“Todos merecen un puesto en la Fórmula 1, pero solo hay 22 plazas. Me quedo con lo positivo de la noticia: que Checo y Valtteri tengan esta oportunidad es bueno para ellos y para el deporte”, expresó el español.
Por su parte, Lewis Hamilton, siete veces campeón del mundo, celebró el retorno de su excompañero en Mercedes y del mexicano:
“Creo que han elegido a los tipos adecuados. Con Sergio también, tiene una gran experiencia. Ese conocimiento que ambos aportan de dos grandes equipos les ayudará a progresar más rápido”, aseguró.
La escudería estadounidense busca consolidar su presencia en la Fórmula 1 a partir de 2026, y con dos pilotos experimentados espera acelerar su adaptación a la competencia. Para Checo Pérez, este regreso marca una nueva etapa tras su paso por Red Bull, mientras que Bottas volverá a estar al frente de un proyecto ambicioso.
mrh