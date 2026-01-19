Miami e Indiana luchan por el trono del college football

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El college football llega a su clímax este lunes 19 de enero, cuando los Indiana Hoosiers y los Miami Hurricanes se enfrenten en el Hard Rock Stadium por el College Football Playoff National Championship 2026.

Los Hoosiers, con un récord perfecto de 15-0, están liderados por su mariscal de campo Fernando Mendoza, ganador del Trofeo Heisman y posible primer pick del Draft NFL 2026. Mendoza buscará coronar su temporada invicta apoyado en sus receptores Omar Cooper Jr. y Elijah Sarratt, ambos con más de 800 yardas combinadas en recepciones.

Miami, en cambio, apuesta a su experiencia y solidez defensiva. Su quarterback Carson Beck y el corredor Mark Fletcher Jr. serán clave para romper la defensa de Indiana, mientras el cazamariscales Rueben Bain Jr. buscará frenar a Mendoza y aprovechar cada oportunidad para poner presión.

El Hard Rock Stadium se convierte en un jugador extra para Miami, con una ciudad completa alentando a su equipo bajo la dirección del coach Mario Cristóbal. Según ESPN Analytics, Indiana llega como favorito con 68.3% de probabilidad de triunfo, pero los Hurricanes confían en su estrategia defensiva y en el impulso de la afición local para dar la sorpresa.