Mexicanas de oro: Becerra y Bernal, nominadas entre las mejores arqueras del mundo

Las arqueras mexicanas Maya Becerra y Mariana Bernal fueron nominadas al premio "Atleta del Año 2025" otorgado por la Federación Internacional de Tiro con Arco (World Archery), tras una temporada repleta de éxitos en competencias nacionales e internacionales.

Ambas especialistas en arco compuesto se posicionaron entre las mejores del mundo gracias a su constancia, medallas individuales y destacadas actuaciones en equipos.

Maya Becerra tuvo un año sobresaliente al conquistar oro en los Juegos Mundiales de Chengdú 2025 y en el Campeonato Mundial de Tiro con Arco, además de lograr podios en pruebas por equipos y mixtos.

Por su parte, Mariana Bernal sorprendió al ganar la Copa Merengue y, especialmente, al coronarse campeona en la Final de la Copa del Mundo 2025, donde se impuso en el duelo por el oro precisamente frente a Becerra.

Además de las nominaciones individuales, Karen Montellano, entrenadora de ambas arqueras, fue postulada en la categoría Entrenador del Año, mientras que el equipo femenil de arco compuesto —formado por Becerra, Bernal y Adriana Castillo— compite por el galardón como Mejor Equipo.

Los Premios World Archery 2025 reconocen lo más destacado del año en ocho categorías:

Atleta del año

Atleta paralímpico/a

Atleta joven (sub-21)

Mejor equipo

Juego limpio

Juez

Entrenador/a

Evento del año

Las votaciones ya están abiertas al público y se podrán realizar hasta el 13 de febrero a través del portal oficial de World Archery.

