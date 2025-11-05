México Sub-17 cae con honor ante Países Bajos 1-0

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Selección Mexicana Femenil Sub-17 queda eliminada de la Copa Mundial tras caer dignamente 1-0 ante Países Bajos en la Semifinal del torneo disputado en Marruecos.

El resultado dejó fuera a las mexicanas del sueño de disputar la final, pero no opacó la destacada actuación que ofrecieron a lo largo del certamen. El Tri aún tiene una última cita: el duelo por el tercer lugar ante Brasil.

El partido se mantuvo cerrado durante más de 70 minutos, en una batalla táctica donde el dominio del balón fue ligeramente favorable a las neerlandesas, aunque las mexicanas mostraron un gran orden defensivo y espíritu de lucha.

Uno de los momentos más vibrantes del encuentro llegó al minuto 30, cuando la arquera mexicana Valentina Murrieta desvió un disparo de Tess Vander Vliet que terminó estrellándose en el travesaño.

Al minuto 69, un pase filtrado desde la media cancha encontró a Anne Gelabert, quien con maestría habilitó a Lina Touzani. La delantera neerlandesa definió con sangre fría ante la salida de Murrieta, firmando el 1-0 definitivo.