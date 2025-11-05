Adidas revela oficialmente el jersey del Tri para el Mundial 2026

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Desde agosto de este año, diversos medios publicaron que se había filtrado la nueva camiseta con la que la Selección Nacional de México enfrentará el Mundial 2026, sin embargo, hasta el día de hoy Adidas dio a conocer de manera oficial el diseño que portará el Tri como local, el jersey presentado marca el inicio de una nueva era y también hace homenaje al pasado del Tri.
Con un vibrante tono verde que remite directamente al uniforme usado en Francia 1998, la nueva camiseta de local del combinado azteca busca reconectar con la memoria colectiva de una generación que vivió uno de los mundiales más recordados por los aficionados mexicanos.
El Estadio Banorte (antes Estadio Azteca), será el escenario donde el Tri hará su debut en la Copa del Mundo el 11 de junio de 2026. Como anfitriones, los jugadores mexicanos saltarán al campo enfundados en su nuevo uniforme verde, buscando iniciar con el pie derecho su camino mundialista.
Antes de llegar al Mundial, el equipo dirigido por Javier Aguirre estrenará oficialmente la camiseta el próximo sábado 15 de noviembre en un partido amistoso frente a Uruguay, en Torreón, Coahuila. Será la primera prueba del jersey en acción, y también una oportunidad para que la afición mexicana lo vea en pleno uso antes del gran torneo.
RPO