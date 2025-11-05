Adidas revela oficialmente el jersey del Tri para el Mundial 2026

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Desde agosto de este año, diversos medios publicaron que se había filtrado la nueva camiseta con la que la Selección Nacional de México enfrentará el Mundial 2026, sin embargo, hasta el día de hoy Adidas dio a conocer de manera oficial el diseño que portará el Tri como local, el jersey presentado marca el inicio de una nueva era y también hace homenaje al pasado del Tri.

Con un vibrante tono verde que remite directamente al uniforme usado en Francia 1998, la nueva camiseta de local del combinado azteca busca reconectar con la memoria colectiva de una generación que vivió uno de los mundiales más recordados por los aficionados mexicanos.