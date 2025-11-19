México no levanta y baja en el ranking FIFA; piden salida del ‘Vasco’ Aguirre

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Selección mexicana de futbol descendió al lugar 15 del ranking FIFA tras una nueva fecha FIFA sin triunfos, lo que ha encendido las alarmas rumbo al Mundial 2026, del cual México será uno de los países anfitriones.

El cuadro dirigido por Javier “Vasco” Aguirre cerró el 2025 con una dolorosa derrota 2-1 ante Paraguay y un empate sin goles ante Uruguay, extendiendo su racha negativa a seis partidos sin victoria. La última vez que México ganó fue en la final de la Copa Oro 2025, cuando venció a Estados Unidos 2-1.

Ese título pareció marcar el renacer del equipo, ya que escaló al lugar 13 del ranking mundial. Sin embargo, los siguientes compromisos internacionales fueron desalentadores: cuatro empates y dos derrotas, incluyendo una goleada contra Colombia.

Mientras México bajó al puesto 15, su eterno rival, Estados Unidos, subió dos posiciones y ahora se ubica en el lugar 14, lo que aumenta la presión sobre el cuerpo técnico mexicano.