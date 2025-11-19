México no levanta y baja en el ranking FIFA; piden salida del ‘Vasco’ Aguirre

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Selección mexicana de futbol descendió al lugar 15 del ranking FIFA tras una nueva fecha FIFA sin triunfos, lo que ha encendido las alarmas rumbo al Mundial 2026, del cual México será uno de los países anfitriones.
El cuadro dirigido por Javier “Vasco” Aguirre cerró el 2025 con una dolorosa derrota 2-1 ante Paraguay y un empate sin goles ante Uruguay, extendiendo su racha negativa a seis partidos sin victoria. La última vez que México ganó fue en la final de la Copa Oro 2025, cuando venció a Estados Unidos 2-1.
Ese título pareció marcar el renacer del equipo, ya que escaló al lugar 13 del ranking mundial. Sin embargo, los siguientes compromisos internacionales fueron desalentadores: cuatro empates y dos derrotas, incluyendo una goleada contra Colombia.
Mientras México bajó al puesto 15, su eterno rival, Estados Unidos, subió dos posiciones y ahora se ubica en el lugar 14, lo que aumenta la presión sobre el cuerpo técnico mexicano.
Los malos resultados no solo preocupan a los directivos, sino que han deteriorado la relación con la afición. En Torreón, durante un partido en el Estadio Corona, los aficionados corearon “¡fuera Vasco!”, exigiendo la salida de Aguirre.
Incluso figuras del equipo como Raúl Jiménez y Edson Álvarez han manifestado su molestia, señalando la falta de apoyo en México, lo que ha obligado a que la mayoría de los juegos se disputen en Estados Unidos. Sin embargo, el respaldo también comenzó a diluirse en la Unión Americana, como se evidenció tras la derrota frente a Paraguay, donde los gritos de desaprobación también se hicieron presentes.
La presión aumenta para el Tricolor que será local en el Mundial 2026 junto a Estados Unidos y Canadá. La última vez que México se ubicó entre los 10 mejores del ranking FIFA fue en marzo de 2022, y desde entonces ha descendido de manera sostenida.
Datos clave: 6 partidos sin ganar: la última victoria fue ante EE.UU. en la Copa Oro 2025. 24 partidos dirigidos por Aguirre en su tercera etapa: 12 triunfos, 7 empates y 5 derrotas.
A menos de siete meses del debut en la Copa del Mundo, el presente de la Selección mexicana es incierto y las señales de desgaste ya son imposibles de ignorar.
mrh