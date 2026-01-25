Lorena Ramírez corre 100 km en Hong Kong y rompe su propio récord

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con huaraches en los pies, sin lámpara y bajo un frío extremo, la corredora rarámuri Lorena Ramírez impuso un nuevo récord personal durante el Ultramaratón Hong Kong 100, una de las competencias de montaña más exigentes del planeta.

En la edición 2026 de esta prueba internacional, Lorena completó los 100 kilómetros en un tiempo de 22 horas, 24 minutos y 10 segundos, reduciendo por casi cuatro horas su marca anterior de 2025 (26:02:12).

Durante la carrera, la atleta originaria de la Sierra Tarahumara, en el estado de Chihuahua, enfrentó condiciones adversas: temperaturas gélidas, alta humedad y una falla en sus lámparas guías, que la obligó a correr varios tramos del recorrido sin iluminación.

A pesar de ello, cruzó la meta en la posición 359 de la clasificación general, siendo la última mexicana en competencia.