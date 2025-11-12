¿Lo quieren o no? Ochoa fuera de la lista del Tri, pero aparece en campaña del Mundial

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Aunque su nombre no apareció en la reciente convocatoria de Javier Aguirre para los partidos amistosos de la Selección Mexicana, el futuro de Guillermo Ochoa con el Tri sigue generando especulación, especialmente luego de que el arquero fuera captado grabando comerciales oficiales rumbo al Mundial de la FIFA 2026.

El experimentado portero, actualmente militando en Chipre, viajó a la Ciudad de México para participar en una serie de grabaciones en el Centro de Alto Rendimiento (CAR), donde lució el uniforme oficial de la Selección con su característico dorsal y nombre. Las imágenes fueron compartidas por el propio Ochoa en redes sociales, lo que avivó los rumores de que aún estaría contemplado para la justa mundialista.

La ausencia de Ochoa en la lista definitiva para los próximos encuentros ante Uruguay y Paraguay sorprendió a muchos, especialmente porque ya cuenta con equipo y ritmo competitivo, dos requisitos clave para ser considerado rumbo a 2026.