Lista completa del juego de estrellas y celebridades de la NBA 2026

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La NBA se prepara para celebrar uno de los eventos deportivos más esperados del año: el All-Star Game 2026, que este año llega con un nuevo formato, sorpresas en las alineaciones y un espectáculo lleno de celebridades del cine, la música y el deporte.
El evento se llevará a cabo del viernes 13 al domingo 15 de febrero en Los Ángeles, y ya se revelaron los nombres de los 24 jugadores seleccionados, así como la alineación estelar del Celebrity Game 2026, donde participarán desde estrellas de Marvel hasta leyendas del fútbol mundial.
Luka Doncic (Los Angeles Lakers)
Stephen Curry (Golden State Warriors)
Victor Wembanyama (San Antonio Spurs)
Nicola Jokic (Denver Nuggets)
Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City Thunder)
Suplentes del Oeste:
LeBron James (Los Angeles Lakers)
Devin Booker (Phoenix Suns)
Kevin Durant (Houston Rockets)
Anthony Edwards (Minnesota Timberwolves)
Chet Holmgren (Oklahoma City Thunder)
Jamal Murray (Denver Nuggets)
Deni Avoija (Portland Trail Blazers)
Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks)
Jaylen Brown (Boston Celtics)
Jalen Brunson (New York Knicks)
Tyrese Maxey (Philadelphia 76ers)
Cade Cunningham (Detroit Pistons)
Suplentes del Este:
Scottie Barnes (Toronto Raptors)
Jalen Duren (Detroit Pistons)
Jalen Johnson (Atlanta Hawks)
Donovan Mitchell (Cleveland Cavaliers)
Norman Powell (Miami Heat)
Pascal Siakam (Indiana Pacers)
Karl-Anthony Towns (New York Knicks)
Celebridades confirmadas:
Keegan-Michael Key (actor, escritor y productor)
Badshah (rapero e ícono del entretenimiento indio)
Mustard (productor musical)
GloRilla (rapera multiplatino)
Jeremy Lin (exNBA y campeón)
Simu Liu (actor de Marvel, "Shang-Chi")
Cafu (leyenda del fútbol brasileño)
Taylor Frankie Paul (estrella de Hulu/ABC)
Amon-Ra St. Brown (NFL, Lions)
Keenan Allen (NFL, Chargers)
Dylan Wang (actor y cantante chino)
Jason “White Chocolate” Williams (exNBA)
Tacko Fall (exjugador NBA, 2.28 m)
Jenna Bandy, Adrien Nuñez, Shams Charania, y más.
Actuación especial del grupo CORTIS, banda de K-pop, marcando la primera vez que un artista de ese género se presenta en un Celebrity Game.
