Lista completa del juego de estrellas y celebridades de la NBA 2026

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La NBA se prepara para celebrar uno de los eventos deportivos más esperados del año: el All-Star Game 2026, que este año llega con un nuevo formato, sorpresas en las alineaciones y un espectáculo lleno de celebridades del cine, la música y el deporte.

El evento se llevará a cabo del viernes 13 al domingo 15 de febrero en Los Ángeles, y ya se revelaron los nombres de los 24 jugadores seleccionados, así como la alineación estelar del Celebrity Game 2026, donde participarán desde estrellas de Marvel hasta leyendas del fútbol mundial.