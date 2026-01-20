Deportes

Luka y Giannis lideran el NBA All-Star Game 2026

LeBron James no será titular por primera vez desde 2005
El Juego de Estrellas estrenará formato Estados Unidos vs. Mundo
El Juego de Estrellas estrenará formato Estados Unidos vs. Mundo
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Los reflectores del NBA All-Star Game 2026 ya tienen protagonistas. Luka Dončić y Giannis Antetokounmpo encabezaron la votación y lideran a los titulares anunciados por la liga para el 75° Juego de Estrellas, que se disputará el 15 de febrero en el Intuit Dome de Los Ángeles.

Serán 10 titulares, cinco por conferencia, seleccionados mediante un sistema mixto que combina el voto de los aficionados (50 %), jugadores activos (25 %) y un panel de medios (25 %). Dončić, ahora figura de los Los Angeles Lakers, fue el más votado del Oeste, mientras que Antetokounmpo comandó al Este.

Titulares del All-Star 2026

Conferencia Este

  • Giannis Antetokounmpo | Milwaukee Bucks

  • Jaylen Brown | Boston Celtics

  • Jalen Brunson | New York Knicks

  • Cade Cunningham | Detroit Pistons

  • Tyrese Maxey | Philadelphia 76ers

Conferencia Oeste

  • Stephen Curry | Golden State Warriors

  • Luka Dončić | Los Angeles Lakers

  • Shai Gilgeous-Alexander | Oklahoma City Thunder

  • Nikola Jokić | Denver Nuggets

  • Victor Wembanyama | San Antonio Spurs

La gran noticia, sin embargo, fue la ausencia de LeBron James entre los titulares. Es la primera vez desde 2005 que el alero de los Lakers no aparece en el quinteto inicial del All-Star, poniendo fin a una racha histórica de 21 titularidades consecutivas.
Las lesiones, un arranque lento y su ausencia en los primeros 14 partidos de la temporada influyeron en la votación, dejando su posible participación en manos de los entrenadores, quienes anunciarán a los suplentes el 1 de febrero.

El All-Star 2026 estrenará un formato innovador: dos equipos de jugadores estadounidenses y un Equipo Mundial, que competirán en un torneo round-robin con partidos de 12 minutos. Cada plantilla tendrá al menos ocho jugadores y las posiciones ya no serán un factor para la selección.

