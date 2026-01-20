Luka y Giannis lideran el NBA All-Star Game 2026

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Los reflectores del NBA All-Star Game 2026 ya tienen protagonistas. Luka Dončić y Giannis Antetokounmpo encabezaron la votación y lideran a los titulares anunciados por la liga para el 75° Juego de Estrellas, que se disputará el 15 de febrero en el Intuit Dome de Los Ángeles.
Serán 10 titulares, cinco por conferencia, seleccionados mediante un sistema mixto que combina el voto de los aficionados (50 %), jugadores activos (25 %) y un panel de medios (25 %). Dončić, ahora figura de los Los Angeles Lakers, fue el más votado del Oeste, mientras que Antetokounmpo comandó al Este.
Conferencia Este
Giannis Antetokounmpo | Milwaukee Bucks
Jaylen Brown | Boston Celtics
Jalen Brunson | New York Knicks
Cade Cunningham | Detroit Pistons
Tyrese Maxey | Philadelphia 76ers
Conferencia Oeste
Stephen Curry | Golden State Warriors
Luka Dončić | Los Angeles Lakers
Shai Gilgeous-Alexander | Oklahoma City Thunder
Nikola Jokić | Denver Nuggets
Victor Wembanyama | San Antonio Spurs
La gran noticia, sin embargo, fue la ausencia de LeBron James entre los titulares. Es la primera vez desde 2005 que el alero de los Lakers no aparece en el quinteto inicial del All-Star, poniendo fin a una racha histórica de 21 titularidades consecutivas.
El All-Star 2026 estrenará un formato innovador: dos equipos de jugadores estadounidenses y un Equipo Mundial, que competirán en un torneo round-robin con partidos de 12 minutos. Cada plantilla tendrá al menos ocho jugadores y las posiciones ya no serán un factor para la selección.
RPO