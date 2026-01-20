Luka y Giannis lideran el NBA All-Star Game 2026

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Los reflectores del NBA All-Star Game 2026 ya tienen protagonistas. Luka Dončić y Giannis Antetokounmpo encabezaron la votación y lideran a los titulares anunciados por la liga para el 75° Juego de Estrellas, que se disputará el 15 de febrero en el Intuit Dome de Los Ángeles.

Serán 10 titulares, cinco por conferencia, seleccionados mediante un sistema mixto que combina el voto de los aficionados (50 %), jugadores activos (25 %) y un panel de medios (25 %). Dončić, ahora figura de los Los Angeles Lakers, fue el más votado del Oeste, mientras que Antetokounmpo comandó al Este.