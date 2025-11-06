Kevin Mier, de Cruz Azul, nominado al once ideal FIFA 2025

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El arquero colombiano Kevin Mier, actual guardameta del Cruz Azul, ha sido nominado al once ideal FIFA 2025, una distinción que lo coloca entre los mejores porteros del mundo y que genera gran orgullo dentro de la Liga MX y en especial en las instalaciones de La Noria.

La nominación llega en un momento clave para el jugador, quien ha vivido una temporada con altibajos, pero cuya consistencia reciente le ha valido un lugar entre leyendas y figuras de renombre como Manuel Neuer, Thibaut Courtois, Dibu Martínez, Alisson Becker y Bono.

De acuerdo con el criterio de la FIFA, el periodo considerado para esta nominación abarca del 11 de agosto de 2024 al 2 de agosto de 2025, lapso en el que Kevin Mier logró:

Ganar la Copa de Campeones de la Concacaf

Conquistar dos superlideratos con Cruz Azul

Establecer un récord de 37 partidos sin recibir gol

Su estilo de juego, tipo líbero moderno, ha sido muy comentado tanto por su capacidad para anticiparse fuera del área como por su juego con los pies. Si bien ha sido criticado por errores puntuales, la nominación refuerza su confianza y lo regresa al foco internacional como una de las piezas clave del equipo cementero.