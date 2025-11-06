¡Orgullo mexicano! Javier Aguirre nominado a mejor DT del mundo en The Best FIFA 2025

Perfil especial | Javier “El Vasco” Aguirre: líder, estratega y leyenda del fútbol mexicano

Javier Aguirre Onaindía nació el 1 de diciembre de 1958 en la Ciudad de México y es considerado una de las figuras más influyentes en la historia del fútbol mexicano, tanto en el campo como en los banquillos. Con más de tres décadas dedicadas al fútbol profesional, “El Vasco” ha forjado una trayectoria marcada por su liderazgo, temple en momentos de crisis y reconocimiento internacional.

Como jugador profesional, Aguirre debutó en 1979 con el Club América, equipo con el que fue campeón en la temporada 1983-84. También militó en Atlante y tuvo un breve pero significativo paso por el CA Osasuna de España. Fue seleccionado nacional en 59 ocasiones y disputó como mediocampista la Copa Mundial de la FIFA México 1986, donde México alcanzó los cuartos de final, su mejor participación histórica.

Su carrera como director técnico comenzó en 1996 con Atlante y pronto llamó la atención por su capacidad para reorganizar equipos en situación crítica. En el año 2000 asumió la dirección técnica de la Selección Nacional de México, llevándola al Mundial Corea-Japón 2002, luego de una complicada eliminatoria. Regresaría al banquillo tricolor en 2009, clasificando nuevamente al equipo para Sudáfrica 2010.

En Europa, su prestigio se consolidó al dirigir a clubes como Osasuna (al que llevó a la final de la Copa del Rey y a Champions League), Atlético de Madrid, Zaragoza, Espanyol y Mallorca, siendo uno de los pocos entrenadores mexicanos con presencia continua en las principales ligas del viejo continente.

Además, ha dirigido selecciones como Japón y Egipto, así como clubes en Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos, convirtiéndose en un referente del entrenador mexicano globalizado.

En julio de 2024, la Federación Mexicana de Fútbol lo designó nuevamente como seleccionador nacional, con el objetivo de liderar el proyecto rumbo al Mundial 2026, donde México será uno de los países anfitriones. En este tercer ciclo, Aguirre ha sumado títulos como la Liga de Naciones de la Concacaf 2024-25 y la Copa Oro 2025, resultados que lo llevaron a ser nominado por la FIFA como uno de los mejores entrenadores del mundo en los The Best FIFA Football Awards™ 2025.

Su estilo de juego se caracteriza por el orden táctico, la disciplina y la mentalidad ganadora, atributos que han marcado generaciones enteras del fútbol nacional.

SHA