Katia Itzel García, entre las 10 mejores árbitras del mundo en 2025, según IFFHS

El listado fue encabezado por árbitras de alto perfil como Maria Sole Ferreri (Italia), Stéphanie Frappart (Francia), Ivana Martincic (Croacia), Tess Olofsson (Suecia) y Edina Alves (Brasil), con Katia Itzel García como la mejor posicionada de México.

En el ámbito nacional, García tuvo un año de intensa actividad. Durante el torneo Clausura 2025 dirigió seis partidos de fase regular, entre ellos encuentros de alto perfil como América vs. Tijuana, Pachuca vs. Pumas y América vs. Mazatlán.

En el Apertura 2025, repitió la cifra con 12 encuentros arbitrados en todo el año, y destacó por su criterio disciplinario firme, al mostrar 41 tarjetas amarillas y una roja. Además, hizo historia al convertirse en la primera mujer en arbitrar un partido de Liguilla en la Primera División varonil, durante el duelo de vuelta de cuartos de final entre Toluca y FC Juárez.