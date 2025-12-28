Katia Itzel García, entre las 10 mejores árbitras del mundo en 2025, según IFFHS

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El arbitraje mexicano femenil cerró el 2025 con una noticia destacada a nivel internacional: Katia Itzel García fue reconocida por la Federación Internacional de Historia y Estadística de Futbol (IFFHS) como una de las mejores árbitras del mundo, ubicándose en el sexto lugar del ranking global.
De acuerdo con la evaluación publicada en el portal oficial de la IFFHS, la silbante mexicana acumuló 15 puntos y se colocó dentro del Top 10 mundial del arbitraje femenil, por encima de otras juezas con mayor trayectoria, lo que confirma su crecimiento sostenido en la élite del futbol internacional.
El listado fue encabezado por árbitras de alto perfil como Maria Sole Ferreri (Italia), Stéphanie Frappart (Francia), Ivana Martincic (Croacia), Tess Olofsson (Suecia) y Edina Alves (Brasil), con Katia Itzel García como la mejor posicionada de México.
En el ámbito nacional, García tuvo un año de intensa actividad. Durante el torneo Clausura 2025 dirigió seis partidos de fase regular, entre ellos encuentros de alto perfil como América vs. Tijuana, Pachuca vs. Pumas y América vs. Mazatlán.
En el Apertura 2025, repitió la cifra con 12 encuentros arbitrados en todo el año, y destacó por su criterio disciplinario firme, al mostrar 41 tarjetas amarillas y una roja. Además, hizo historia al convertirse en la primera mujer en arbitrar un partido de Liguilla en la Primera División varonil, durante el duelo de vuelta de cuartos de final entre Toluca y FC Juárez.
Durante 2025, la silbante también fue convocada para participar en torneos internacionales, como la Leagues Cup, la Copa Oro de la Concacaf, y la Copa Mundial Sub-20, reafirmando su proyección como una de las figuras más sólidas del arbitraje mexicano en la actualidad.
El reconocimiento de la IFFHS no solo valida su desempeño individual, sino también el avance del arbitraje femenil mexicano en torneos de máxima exigencia profesional.
BCT